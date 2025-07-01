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Makina Mühendisleri Odası: Bu çarpışma asla sürücü hatası ile geçiştirilemez

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KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, 27 Haziran’da Girne’de meydana gelen trafik kazasının, “sürücü hatalarına ilave olarak yıllardır ihmal edilen mevzuat, denetim, tanım, ithalat ve sorumluluk zincirinin bir ürünü” olduğunu söyledi.
Makina Mühendisleri Odası: Bu çarpışma asla sürücü hatası ile geçiştirilemez

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, kazanın sadece sürücü hatasına bağlı olmadığı, asıl nedenin “Ulaştırma Bakanlığı’nın yıllardır ısrarla devam eden ihmali ve yasal mevzuat hataları” olduğu öne sürüldü.

Kaza raporlarının “müteakip çarpışmaların” önlenmesi açısından alınması gereken tedbirleri de içermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “bu çarpışma asla sürücü hatası ile geçiştirilemez” denildi.

“Kök nedenleri oluşturan sistemsel eksiklikler ile resmi kurumlardan kaynaklanan hatalar raporda yer almamıştır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, sistemsel denetim ve mevzuat güncellemesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi. Yasal mevzuat oluşturulana kadar acilen getirilmesi gereken kurallar listesine yer verilen açıklamada, kaza raporunda yer alan detaylar, dayanaksız olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

 

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