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Malezya'dan Türkiye'ye destek mesajı

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Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşkkülü Danışma Kurulu (MAPIM), yangın felaketinden ötürü Türkiye'ye dayanışma ve taziye açıklamasında bulundu.
Malezya'dan Türkiye'ye destek mesajı

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşkkülü Danışma Kurulu (MAPIM), yangın felaketinden ötürü Türkiye'ye dayanışma ve taziye açıklamasında bulundu.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, COVID-19 salgınının yanı sıra yangınların Türkiye için ağır bir trajedi olduğuna vurgu yaparak, Malezya'nın Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

Türkiye'nin güçlü liderlik ve afet yönetimiyle bu felaketten bir an önce çıkacağından emin olduğunu belirten Mohd Azmi, "Dost ülkelerin de bu felaket karşısında Türkiye'ye yardımcı olmasını umuyoruz." dedi.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulunan Mohd Azmi, "Bu felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve Türk halkının güvende olması için dua ediyoruz." ifadesini kulandı.

"Dualarımız Türk hükümeti ve halkıyla beraberdir"

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hişamuddin Hüseyin, "Malezya, Türkiye'de ve değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi Antalya'da orman yangınlarının yol açtığı can kayıplarından ötürü en içten taziyelerini iletmektedir." ifadesini kullandı.

Hişamuddin Hüseyin, "Bu zor zamanlarda dualarımız Türk hükümeti ve halkıyla beraberdir." açıklamasında bulundu.

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