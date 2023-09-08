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Maliye bakanı Dr. Özdemir Berova,  milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti

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​​​​​​​BEROVA; “BİRÇOK BRANŞTA ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE EDEN, KKTC’NİN BAYRAĞINI DALGALANDIRAN, GENÇ, İNANÇLI, AZİMLİ VE BAŞARILI SPORCULARIMIZ KIBRIS TÜRK HALKI’NIN GURUR VE İFTİHAR KAYNAĞI”
Maliye bakanı Dr. Özdemir Berova,  milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, uluslararası yarışlarda başarılar elde eden Kıbrıslı Türk milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

 

Kabulde konuşan Berova, uluslararası başarılar elde eden tüm sporcularımızın Kıbrıs Türk Halkı’nın gurur ve iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

 

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova; “Doğukan Ulaç gibi, birçok branşta uluslararası başarılar elde eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını dalgalandıran, genç, inançlı, azimli ve başarılı sporcularımızı ve yöneticilerini kutluyorum.  KKTC’ne ve Kıbrıs Türk Halkı’na uygulanan haksız ambargolara rağmen uluslararası başarılarınızla Kıbrıs Türk Halkı’nın gurur ve iftihar kaynağı oldunuz” dedi.

 

ULAÇ

Milli yüzücü Doğukan Ulaç da konuşmasında, 20 Ağustos’ta İstanbul’da Boğaziçi Yüzme Maratonu’nda 1’incilik, 26 Ağustos’ta ise Türkiye Milli Takımı adına Kuzey Makedonya’da Ohrid International Swimming Marathon organizasyonunda turnuvayı 4’üncülük ile tamamladığını hatırlatarak, bundan sonraki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

 

Ulaç ayrıca, elde edilen başarıların, ilham kaynağı olmasını dile getirerek, emeği geçen hocalarına ve destek veren herkese teşekkür etti.

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