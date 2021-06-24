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Maliye Bakanı Oğuz, KTSO Yeni Yönetimiyle Görüştü

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Maliye Bakanı Oğuz, KTSO Yeni Yönetimiyle Görüştü

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Dursun Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, turizm ve yükseköğretimin lokomotif sektör olduğunu ancak ihracata yönelik çalışmaların da yapılması gerektiğini kaydetti.

Oğuz, “İhracata yönelik çalışmamız lazım. Bu anlamda siz sanayicilere büyük görevler düşüyor. 
Yurt dışından gelen yatırımcıların da önü açılmalı, rekabet koşulları yaratılmalı ama bizim kendi halkımızın yerli yatırımcımızın da desteklenmesi, teşvik edilmesi son derece önemli” dedi. 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, yeni vizyon, yeni görüşler ve yeni heyecanla göreve geldiklerini, yapacakları işlerde ve projelerde Maliye Bakanı olarak Dursun Oğuz’un da işbirliği ve desteklerini talep ettiklerini söyledi. 

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