Bütçe görüşmelerinde son güne gelinen Meclis Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Toplantıda, Maliye Bakanlığı bütçesine geçilmeden, ilk olarak “İç Tüzük Değişiklik Karar Önerisi”ni görüşmek üzere oluşturulan geçici ad hoc komitenin üyelerini belirleyen karar oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre komite üyeleri, Ulusal Birlik Partisi Grubu’nu temsilen: Özdemir Berova, Nazım Çavuşoğlu, Yasemi Öztürk; Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu’nu temsilen: Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe; Halkın Partisi Grubunu Temsilen: Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu; Toplumcu Demokrasi Partisi’ni temsilen Hüseyin Angolemli; Demokrat Parti’yi temsilen Koral Çağman; Yeniden Doğuş Partisi’ni temsilen Bertan Zaroğlu’ndan oluştu.

Daha sonra Meclis Danışma Kurulu’nun “Girne Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri Ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi”nin üyelerini belirleyen karar oybirliğiyle kabul edildi.

Komite üyeleri, Ulusal Birlik Partisi Grubu’nu temsilen Hamza Ersan Saner, Menteş Gündüz ve Olgun Amcaoğlu; Cumhuriyetçi Türk Partisi grubunu temsilen Biray Hamzaoğulları, Salahi Şahiner; Halkın Partisi Grubu’nu temsilen Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay’dan oluştu.

MECLİSİN PAZARTESİ GÜNKÜ TOPLANTISI ERTELENDİ

Ardından bütçe görüşmeleri süresince Genel Kurul birleşimlerinin yoğun bir çalışma temposuyla gerçekleştirilmiş olması nedeniyle 24 Aralık oturumunun ertelenmesine, 25 Aralık’taki oturumda denetim öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ

Genel Kurul’da daha sonra Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

TOROS

Bütçeyle ilgili ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. 2018 yılının, TL’deki değer kaybı ve faiz artışları nedeniyle zorlu geçtiğini dile getiren Toros, 2019 için de bu belirsizliklerin sürdüğünü dile getirdi.

“Çözüm üretme sanatının” önemine işaret eden Toros, kamu yararı için yasalar üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toros, halkın sosyal devlet anlayışı çerçevesindeki beklentilerini karşılamanın önemine değindi.

Bütçe açığının azaltılmasının gelirler bütçesini artırarak mümkün olacağına işaret eden Toros, Maliye Bakanlığı’nın “geleneksel tutucu davranışlar yerine ilerici” bir tutumda olması gerektiğini dile getirdi.