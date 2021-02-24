Manavoğlu: “Bu yönetim anlayışı ateşin üzerine benzin dökmekten başka birşeye yaramıyor”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Detay Kıbrıs - Barışcan Şekerci

Manavoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Ekonomiye katma değer kazandıran, sıcak para harcayan,istihdam imkanı sağlanmasına katkısı olan, üniversite öğrencilerimizi getirmek için gerekli bir plan yap sonra çıkıp şov yapacaksın diye bu konuyla alakalı açıklamalarının ayarını kaçır, gelecek öğrenci sayılarını gerçekleşecek olanın çok üstünde sayılarla açıkla, uçuş kısıtlamasını plansız programsız alel acele iptal et , şu kadar ayırdım devlet bütçesinden bu işe diye afaki yüksek rakamlar zikret, vatandaş ile üniversite öğrencilerini karşıya karşıya getir...

Böyle bir yönetim anlayışı bu ülkedeki sıkıntıları çözeceğine , ateşin üzerine benzin dökmekten başka birşeye yaramıyor....

#AnlıyormusunHükümet?