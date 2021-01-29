  • BIST 1.473
  • Altın 433,983
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Manavoğlu ile Arıklı arasında sular durulmuyor

» »
HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Erhan Arıklı arasındaki ''gönderme savaşı'' devam ediyor.
Manavoğlu ile Arıklı arasında sular durulmuyor

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu'nun söz konusu paylaşımı şöyle:

"Vaka 47+... Hayatları boyunca ekonomik hiç bir aktivite içinde olmayan ama para bulmak bizim işimiz diye böbürlenerek bakanlar kurulunda sözde baş ekonomi uzmanı kesilen arkadaşlar bulaşıcı hastalıklar üst komitenin aldığı kararları çöpe atmasalardı bu günleri görmeyecektik. Görünen odur ki bu arkadaşların o bulacakları dedikleri ama bulamadıkları para yüzünden kapanmayı reddederek sağlığı perişan etmeleri şimdi hem ekonomimizi hem de sağlığımızı perişan ediyor... O dönemde 7 günlük kapanmayı reddedenler şimdi ülkeyi belki de haftalarca kapattırmış olacaklar..."

2-165.jpg

NE OLMUŞTU?

121398.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu ile Arıklı arasında sular durulmuyor29 Ocak 2021 Cuma 22:01
  • Bakan Ünal Üstel temaslı, kendini izole etti29 Ocak 2021 Cuma 21:32
  • Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına geliyor!29 Ocak 2021 Cuma 21:07
  • KTEZO Başkanı Mahmut Kanber :Siyasete hiç yakışmadı29 Ocak 2021 Cuma 21:00
  • Bakan Pilli:45'i yerel 47 pozitif vaka29 Ocak 2021 Cuma 20:39
  • Ali Başman,kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi29 Ocak 2021 Cuma 20:17
  • CTP Gençlik Örgütü:“Burs sisteminde reform şart”29 Ocak 2021 Cuma 20:12
  • LTB 'de 6 Pozitif Covid-19 vakası29 Ocak 2021 Cuma 20:08
  • HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Kaynak arıyorsanız önce servetinize bakın”29 Ocak 2021 Cuma 20:00
  • Pandemi hemşiresi Oğuz Köse: ““Yoğun bakımdaki hastalardan 2’sinin durumu kritik''29 Ocak 2021 Cuma 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti