Manavoğlu ile Arıklı arasında sular durulmuyor

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu'nun söz konusu paylaşımı şöyle:

"Vaka 47+... Hayatları boyunca ekonomik hiç bir aktivite içinde olmayan ama para bulmak bizim işimiz diye böbürlenerek bakanlar kurulunda sözde baş ekonomi uzmanı kesilen arkadaşlar bulaşıcı hastalıklar üst komitenin aldığı kararları çöpe atmasalardı bu günleri görmeyecektik. Görünen odur ki bu arkadaşların o bulacakları dedikleri ama bulamadıkları para yüzünden kapanmayı reddederek sağlığı perişan etmeleri şimdi hem ekonomimizi hem de sağlığımızı perişan ediyor... O dönemde 7 günlük kapanmayı reddedenler şimdi ülkeyi belki de haftalarca kapattırmış olacaklar..."

NE OLMUŞTU?