Manavoğlu :Bir şeyler söylüyorlar ama her söz bir öncekine "sağır"....

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya hesabından paylaştı:

Oturulmuş, kafa patlatılmış ve gece klüplerinin açılmasına karar verilmiş, kamu yararı güden pek çok öncelikli başlığa rağmen....

Sonra en mübarek gecemiz olan kadir gecesini bitirip anneler gününe girerken kararda düzeltme yapmak için resmi gazetede düzeltme yapılmış, o da yetmemiş düzeltme yanlış anlaşıldı diye baska bir bilgi düzeltmesi daha yapılmış basına ....

Kararlar alıyorlar ama her karar bir öncekine "yabancı"..

Bir şeyler söylüyorlar ama her söz bir öncekine "sağır"....

ADI HÜKÜMET AMA KENDİ "YOK"....