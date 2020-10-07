Mandıraların su hattı değişiyor

İskele Belediyesi, belediye sınırlarında yer alan İskele ve köylerindeki su hatlarını yenilemeye
devam ediyor. İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Ekibi de bu kapsamda mesaisini bu aralar
Mandıralar Bölgesi’nde sürdürüyor. Zira ekip, yaklaşık 35 yıldır kullanımda olan ancak son
dönem, suyun kalitesinde ve akışında yaşanan düşüş ve patlaklar nedeniyle vakit
kaybetmeden hazırladığı projeyi hayata geçirdi. İskele Belediyesi’nin patlak nedeniyle oluşan
su kaybının da önlenmesini sağlayacak, yaklaşık 2 km’lik alanda sürdürülen çalışmaların ise
ay ortasına doğru tamamlanması hedefleniyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da
bugün (6 Ekim) Mandıralar Bölgesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sadıkoğlu,
buradaki açıklamasında amaçlarının, vatandaşlara sağlıklı suyu ulaştırmak olduğunu söyledi.
2 KM’LİK ALANDA SÜREN ÇALIŞMALARIN AY ORTASINDA
TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
İskele Mandıralar Bölgesi’nin 35 yıldır kullanımda olan paslanmış ve yıpranmış su boruları
değişiyor. Yaklaşık 15 gün önce başlayan ve yüzde 70’i tamamlanan 2 km uzunluğunda
sürdürülen çalışmaların ay ortasına doğru bitmesi hedefleniyor. İskele Belediyesi’nin öz
kaynakları ve İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar
hummalı bir şekilde sürüyor. Bölgede yaşayan insanları ve hayvancılıkla uğraşanları rahat bir
nefes aldıracak. Lakin uzun yıllardır kullanımda olan ancak borularda yaşanan paslanma
dolayısı ile suyun kalitesinde yaşanan düşüş ortadan kalkmış olacak.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA BELEDİYENİN SU KAYBI ÖNLENMİŞ
OLACAK
Boruların yıllar içinde yıpranması sonucu sürekli patlakların yaşandığı Mandıralar
Bölgesi’ndeki sorun, bu çalışma neticesinde, ortadan kalkmış olacak. Ay ortasında
çalışmaların tamamlanması ile birlikte İskele Belediyesi’nin su kaybı ve kaçak su sorununun
önüne geçilecek.
BAŞKAN SADIKOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
SADIKOĞLU: “ÖNCELİKLİ AMACIMIZ, VATANDAŞIMIZA TEMİZ SU
ULAŞTIRMAK”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da belediyenin öz kaynakları ve personeli
tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, Su İşleri Teknik Ekibi Veli Çağakanlı’dan
bilgi aldı. 2 km’lik alanda yürütülen, Mandıralar Bölgesi sakinlerini ve hayvancılıkla uğraşan
kişileri rahatlatacak olan çalışmanın ay ortasına doğru tamamlanacağını ifade eden Başkan
Sadıkoğlu, amaçlarının, vatandaşlara sağlıklı suyu ulaştırmak olduğunu ifade etti. Yaklaşık 35
yıldır kullanımda olan su borularının zamanla paslandığını, paslanma sonucu ise boruların
tıkandığını ve çeşmelerden de paslı su aktığını gördükleri andan itibaren hiç vakit
kaybetmediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, Su İşleri Teknik Ekibinin yaptığı plan
çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Eski su borularında yaşanan yıpranma ve
sürekli meydana gelen patlaklardan dolayı su kaybı yaşadıklarını da ifade eden Başkan
Sadıkoğlu, çalışmalar tamamlandığında su kaybının da ortadan kalkacağını vurguladı.
Sadıkoğlu, vatandaşa sağlıklı su ulaştırmak için yoğun mesai harcayan Su İşleri Teknik
Ekibine de teşekkür etti.
SU DEPOSU DA YENİLENİYOR
Öte yandan Başkan Sadıkoğlu ve Su İşleri Teknik Ekip Sorumlusu Veli Çağakanlı,
Mandıralar Bölgesi’ne su akışını sağlayan ana depoyu da inceledi. Başkan Sadıkoğlu,
depodaki iyileştirme çalışmalarının da en geç ay ortasına kadar tamamlanmasını
beklediklerini söyledi.
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