Mandıraların su hattı değişiyor

İskele Belediyesi, belediye sınırlarında yer alan İskele ve köylerindeki su hatlarını yenilemeye

devam ediyor. İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Ekibi de bu kapsamda mesaisini bu aralar

Mandıralar Bölgesi’nde sürdürüyor. Zira ekip, yaklaşık 35 yıldır kullanımda olan ancak son

dönem, suyun kalitesinde ve akışında yaşanan düşüş ve patlaklar nedeniyle vakit

kaybetmeden hazırladığı projeyi hayata geçirdi. İskele Belediyesi’nin patlak nedeniyle oluşan

su kaybının da önlenmesini sağlayacak, yaklaşık 2 km’lik alanda sürdürülen çalışmaların ise

ay ortasına doğru tamamlanması hedefleniyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da

bugün (6 Ekim) Mandıralar Bölgesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sadıkoğlu,

buradaki açıklamasında amaçlarının, vatandaşlara sağlıklı suyu ulaştırmak olduğunu söyledi.

2 KM’LİK ALANDA SÜREN ÇALIŞMALARIN AY ORTASINDA

TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İskele Mandıralar Bölgesi’nin 35 yıldır kullanımda olan paslanmış ve yıpranmış su boruları

değişiyor. Yaklaşık 15 gün önce başlayan ve yüzde 70’i tamamlanan 2 km uzunluğunda

sürdürülen çalışmaların ay ortasına doğru bitmesi hedefleniyor. İskele Belediyesi’nin öz

kaynakları ve İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar

hummalı bir şekilde sürüyor. Bölgede yaşayan insanları ve hayvancılıkla uğraşanları rahat bir

nefes aldıracak. Lakin uzun yıllardır kullanımda olan ancak borularda yaşanan paslanma

dolayısı ile suyun kalitesinde yaşanan düşüş ortadan kalkmış olacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA BELEDİYENİN SU KAYBI ÖNLENMİŞ

OLACAK

Boruların yıllar içinde yıpranması sonucu sürekli patlakların yaşandığı Mandıralar

Bölgesi’ndeki sorun, bu çalışma neticesinde, ortadan kalkmış olacak. Ay ortasında

çalışmaların tamamlanması ile birlikte İskele Belediyesi’nin su kaybı ve kaçak su sorununun

önüne geçilecek.

BAŞKAN SADIKOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

SADIKOĞLU: “ÖNCELİKLİ AMACIMIZ, VATANDAŞIMIZA TEMİZ SU

ULAŞTIRMAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da belediyenin öz kaynakları ve personeli

tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, Su İşleri Teknik Ekibi Veli Çağakanlı’dan

bilgi aldı. 2 km’lik alanda yürütülen, Mandıralar Bölgesi sakinlerini ve hayvancılıkla uğraşan

kişileri rahatlatacak olan çalışmanın ay ortasına doğru tamamlanacağını ifade eden Başkan

Sadıkoğlu, amaçlarının, vatandaşlara sağlıklı suyu ulaştırmak olduğunu ifade etti. Yaklaşık 35

yıldır kullanımda olan su borularının zamanla paslandığını, paslanma sonucu ise boruların

tıkandığını ve çeşmelerden de paslı su aktığını gördükleri andan itibaren hiç vakit

kaybetmediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, Su İşleri Teknik Ekibinin yaptığı plan

çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Eski su borularında yaşanan yıpranma ve

sürekli meydana gelen patlaklardan dolayı su kaybı yaşadıklarını da ifade eden Başkan

Sadıkoğlu, çalışmalar tamamlandığında su kaybının da ortadan kalkacağını vurguladı.

Sadıkoğlu, vatandaşa sağlıklı su ulaştırmak için yoğun mesai harcayan Su İşleri Teknik

Ekibine de teşekkür etti.

SU DEPOSU DA YENİLENİYOR

Öte yandan Başkan Sadıkoğlu ve Su İşleri Teknik Ekip Sorumlusu Veli Çağakanlı,

Mandıralar Bölgesi’ne su akışını sağlayan ana depoyu da inceledi. Başkan Sadıkoğlu,

depodaki iyileştirme çalışmalarının da en geç ay ortasına kadar tamamlanmasını

beklediklerini söyledi.