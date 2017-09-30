Marifet, Krizi Yönetebilmek

Dün G. Birliği karşısında stopere M. Göktaş’ın yanına Oshobe’yi yerleştiren Sedat Devecioğlu, Tansel ve Mehmet Altın’ı da orta sahaya alarak maça başlayınca, doğru iş yaptığı ortaya çıktı. Yirmi dakika içinde de 2-0 öne geçerek rahatladı. Baskılı oynayan Yenicami’nin atakları gol olmadıysa, bu birazda iki farkın getirdiği rahatlığın futbolcular üzerindeki izdüşümü idi.

İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle “Ya herro, Ya Merro” diye dört forvetle saldıran G. Birliği’nin hocası Hasan Topaloğlu, kaptırılan toplarda orta sahadaki zaaflar nedeniyle kalesinde tehlikeler gördü ama savunmanın çabası, Yenicami’li futbolcuların beceriksizliği yüzünden beklenen olmadı. Değişikliğin hemen ardından farkı bire indirdikten sonra G. Birliği’nin şovu başladı. Çok adamla saldıran, sürekli tehlikeler yaratan G.Birliği’ne karşı Yenicami hocası ne yaptı biliyor musunuz?

Panikledi ve golden hemen sonra Cemal’i oyundan çıkardı, yerine BTM’den alınan Eren’i koydu. Koydu ama Eren’in bilinçsiz şekilde koşmaktan başka bir şey yapmaması nedeniyle daha fazla baskı yedi.

Farkı bire indiren ve her an gol yapacağı belli olan bir takıma karşı tedbir almak, yani oyuncu değişikliğine gitmek gerekir ama Sedat Hoca futbolcularının heyecanına katılarak neredeyse yardımcı hakemle ve 4. Hakemle aynı hizada, çimde, hem de orta çizgiye kadar koşmaya ve futbolcuları daha da heyecanlandıran bağırmalara başladı.

Oyuncu değiştirmek de aklına 90+3 de geldi. Zaten iki oyuncu da kenarda beklerken oyun bitti.

Takımın kriz anlarında futbolcu panikleyebilir, ancak teknik adamın sakin olması, tedbir almak için takım içinde veya kenardan nasıl bir değişiklik yapması gerektiğine karar vermesi ve bunu en kısa zamanda uygulaması gerekir.

Yok da, geçen sezonun şampiyonu, bu sezonun şampiyonluk adayı bir takım, sanki beraberlik işine gelirmiş gibi 90+3 de oyuncu değiştirmeyi düşünsün.

Yenicami, kadro olarak çok iyi isimlerden kurulu. İki John da, Oledele Oshobe de kaliteli yabancılar. Yerliler zaten iyi. Tek yapılacak, en iyi 11 ile sahaya çıkıp, gerektiğinde değişiklik yapmak. Hele hele de panikleme anlarında bunu çabuk yapabilmek.

G. Birliği ilk yarıda Yenicami’nin ataklarını durduramadığı gibi, iki de gol yedi. Ama H. Topaloğlu, cesur bir hoca ve yaptığı olumlu değişikliklerle oyunu çevirmesini başardı. Santrafor oynayan Uzor, güçlü fiziği ve çalışkanlığı ile göz doldurdu. Yakubu ve Tıdngoli de çok çalıştılar. Sonradan süre alan Sertan ileride, Emir de savunmada katkı koydular. Şenol ve çıkana kadar Ertan da çok çalıştılar.

4. hakem İhsan Payas’ın, neredeyse orta çizgiye kadar gelerek bazen talimat yağdıran, bazen hakemlere çıkışan Sedat Devecioğlu’na ve her iki takımın iki hocasının da ileri kadar sürekli beraber durmalarına uzun süre ses çıkarmaması ilginçti.