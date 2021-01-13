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Market poşetinde uyuşturucu sakladılar

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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Market poşetinde uyuşturucu sakladılar

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı 12 Ocak 2021 tarihinde saat 16.00 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'nın tasarruflarında kanunsuz Eroin türü uyuşturucu madde olduğu ve zanlıların EP 211 plakalı Renault marka gri renk salona aracı kullandıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis ayni gün saat 19.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde Aygörmez'in kullandığı ve Sovukkanlı’nın ise yolcu olarak bulunduğu EP 211 plakalı araç K. Kaymaklı bölgesinde İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde aracın yolun sağ tarafında park halinde tespit edildiğini ve polisler tarafından konu araç ve içerisindeki zanlıları alıkoymak için aracın yanına gittikleri esnada polisleri fark eden araç sürücüsü zanlı Hammet Aygörmez, araçtan aşağıya inerek aracın ön kısmına, beyaz renk bir poşet attığı tespit edilmesi üzerine alıkonurken aracın yolcu koltuğunda oturan Nedim Sovukkanlı'nın araçtan aşağıya inerek koşarak polisten kaçmaya çalışıp olay mahallinden yaklaşık on metre ileride makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirip alıkonulduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlı Aygörmez’in atmış olduğu üzerinde Big-Mar yazılı beyaz renk poşet içerisinde zanlıların huzurunda yapılan kontrolde beyaz renk poşette kahverengi renk yırtık zarf içerisinde beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 100 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Serkan Sakallı mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Aygörmez’in gönüllü ifade verdiğini ve olayı izah ettiğini, zanlı Sovukkanlı'nın ise bir beyanda bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu ve zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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