Marketler Birliği uyulması gereken tedbirleri hatırlattı

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, koronavirüs konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin uyarıda bulundu.

Nalcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dünyada koronavirüs salgını tehlikesine karşı mücadelenin sürdürdüğüne ve dünya bu tehlikeli salgını henüz atlatmış olmadığına işaret ederek, yurt dışından veya özellikle Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir bulaşma riskinin de halen mevcut olduğunu vurguladı.

Daha önce açıklanan etkili ve koruyucu tedbirleri tekrardan uygulamaya koyma gerekliliğinin ortaya çıktığının altını çizen Nalcıoğlu, 5 maddeden oluşan tedbirleri açıkladı.

Marketlerde sosyal mesafeye titizlikle uyulmasını ve her market ölçeğine göre 4 metre kareye bir çalışan ve müşteri olacak şekilde düzenleme yapmasını isteyen Nalcıoğlu, “Hijen koşullarına uyacak şekilde, market giriş ve çıkışlarına el dezenfektesi mutlaka konulmalı ve markete girip çıkan herkesin bu el dezenfektesini kullanmasına önemle dikkat edilmelidir”dedi.

Marketlere girip çıkan ve çalışan tüm personelin maske takmasına titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizen Nalcıoğlu, Marketimizi ve alış veriş araçlarımızı sürekli hijen sağlayan ürünlerle temizlenmesine büyük önem verilmelidir. Ülkemizin bu illete karşı verdiği mücadeleye bir katkı sağlaması amacıyla hijen sağlayan tüm ürünleri karsız satmaya devam etmeliyiz”ifadelerini de kullandı.

Nalcıoğlu, “halkımızın da marketlere ihtiyaçlarını karşılamaya kalabalık aile fertleri ile değil de gerekirse bir kişi ile gelmelerini ve satın alacakları ürünleri de görerek seçmelerini özellikle rica ederiz” dedi.