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Mart ayı kesintileri bugün ödeniyor

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Mart ayı kesintileri bugün ödeniyor
Mart ayı kesintileri bugün ödeniyor

Mart ayı kesintileri bugün ödeniyor.

Maliye Bakanlığı, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatı ile geçtiğimiz Mart ayında yapılan maaş kesintilerini bugün ödeyeceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Pandemi sebebiyle içine düştüğümüz durum sonucunda kamu maaşları ile devletten katkı alan diğer tüm kurum ve kuruşların maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmıştır. Başbakanımızın talimatı ile bu kesintiler bugün ödenecektir” dedi.

Olgun Amcaoğlu, ödenecek miktarın takriben 64 milyon Türk Lirası olacağına da dikkat çekti.

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