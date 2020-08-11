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Masterchef’in dikkat çeken ismi Tanya final turunda

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Masterchef’in dikkat çeken ismi Tanya final turunda
Masterchef’in dikkat çeken ismi Tanya final turunda

Masterchef Türkiye'de 16 kişilik ana kadroyu belirlemek için final turu gerçekleştiriliyor.

Dün yayınlanan programda, yaratıcılık yemeği ile üçüncü olan Tanya Kilitkayalı, Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor.

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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