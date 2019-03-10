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MDP'den polise şikayet

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MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai’nin bu konuda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne yazılı şikayette bulunulduğu da belirtildi.
MDP'den polise şikayet

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle gerçekleştirilen yürüyüşte, arka taraftaki erkek grubunun parti binasının önünden geçerken “bölücü terör örgütünü yücelten sloganlar” attıklarını savunarak bunu kınadı.

MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai’nin bu konuda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne yazılı şikayette bulunulduğu da belirtildi.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, “ellerinde orak-çekiç ve yıldız görselli kırmızı bayraklar taşıyan grubun, kadın eylemcilerin peşi sıra yürürken parti genel merkezlerinin önüne geldiklerinde birden bölücübaşı terörist ve terörist örgütü lehine ayrılıkçı sloganlar atmaya başladıkları” ileri sürülerek, parti merkezindekileri kışkırtmaya yönelik bu eylemin, parti yöneticilerinin soğukkanlılığı neticesinde onların arzu ettiği şekilde sonuçlanmadığını belirtti.

MDP açıklamasına şöyle devam etti;

“Aralarında Rum tarafından katılımcıların da olduğu görünen bu eylem sonrası, Parti Genel Sekreterimiz Aktaç Atai tarafından Lefkoşa Polis Müdürlüğüne yazılı şikayette bulunulmuştur. 8 Mart Dünya Emekçiler Günü’nü dahi ayrılıkçı ve terörist unsurların propaganda malzemesi olarak kullanan bu kendini bilmez terör sempatizanlarını kınıyor, kendileri ile olan mücadelemizi siyasi ve hukuksal platformda sürdüreceğimizi yeniliyoruz. Bu bağlamda, devletimizin içindeki bu unsurların bertaraf edilmesi için emniyet güçlerimize büyük bir görev düştüğünü hatırlatıyor, yaptığımız suç duyurusunun takibini yapacağımızın ve bu ayrılıkçı grubun adalet önüne çıkarılmasını beklediğimizin altını çiziyoruz”

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