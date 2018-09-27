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Meclis Bütçe Komitesi Toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı.
Meclis Bütçe Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı”nın  genel görüşmesine  başladı.  

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan komiteye, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak,   Maliye Bakanlığı,  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı,    Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden  yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte olan 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasında bazı eksikliklerin olduğu saptanmış olup ayrıca Ar-Ge konusunda hazırlanmış olan Yasa Tasarısı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasının  uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Ar-Ge, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek veya ileri teknoloji sağlayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetim esasları ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve mevcut 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasını öngören 'Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı' hazırlanmıştır”.

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