  • BIST 1.092
  • Altın 460,228
  • Dolar 7,0098
  • Euro 8,3161
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka

Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

» »
Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti. Ardından,  Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti. Komite daha sonra ele aldığı,  Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam edecek.

Komite toplantısına,  görevli ve davetliler katıldı.

UBP  Milletvekili  Sunat Atun başkanlığındaki  toplantıya , Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç katıldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:49
  • Vahim Zarar Ve Ciddi Darp05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:47
  • Yine Bir Uyuşturucu Madde Tasarrufu05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:42
  • ÇMO:” Gürültü kirliliği, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir çevre problemidir”05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:30
  • Perde Konusunda Tartıştığı Arkadaşını Tabakla Yaraladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:21
  • Baybars: İmar planı bölge için her açıdan çok önemli05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:15
  • Ataoğlu Ankara dönüşü konuştu! Biz Denktaş'ı destekleyeceğiz!05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:47
  • Dolar 7 TL Oldu05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:24
  • Ataser: “Girne ve Lapta bölgelerinde su kesintisi 3 günü aşabilir”05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:20
  • Harup Toplama Başlama Tarihi 18 Ağustos Salı Günü Olarak Belirlendi05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti