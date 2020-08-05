Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti. Ardından, Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti. Komite daha sonra ele aldığı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam edecek.

Komite toplantısına, görevli ve davetliler katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya , Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç katıldı.