  • BIST 1.084
  • Altın 459,970
  • Dolar 7,3774
  • Euro 8,7081
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Meclis Takımı İle Belediyeler Birliği Dostluk Maçı Oynadı

» »
Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği takımı Geçitkale stadyumunda dostluk karşılaşmasında bir araya geldi. 
Meclis Takımı İle Belediyeler Birliği Dostluk Maçı Oynadı

Organizasyona Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanısıra Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar katıldı. 

09.jpeg

Cumhuriyet Meclisi takımında ise Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve bazı Meclis çalışanları yer aldı. 

Etkinliğin başında bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  bir süreden beridir bir çok bölgede  ülkede yer alan Master takımları ile maçlar organize ettiklerini anımsatarak pandemi ile yürütülen mücadele devam ederken dayanışma ruhunu da güçlendirmek istediklerini kaydetti. 

Bir çok Belediye Başkanı ile organizasyon vesilesiyle bir arada olduklarını kaydeden Uluçay, Dünya Barış Gününde böyle bir etkinliği yapmanın da apayrı bir anlamı olduğunu ifade etti. 

Büyük Atatürk Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesi ile Belediye Başkanlarını bir araya getirdiklerini söyleyen Uluçay, ülkenin özellikle son pandemi döneminde yaşamakta olduğu sıkıntıların çözülmesinde yerel yönetimlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. 

Uluçay, Belediye Başkanlarının bu süreçte sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgularken Merkezi Hükümetin aldığı kararların takibinin yapılması ve insanların ihtiyaçlarının tespit edilmesinde Belediyelerin  büyük görevler yerine getirdiğini ifade etti. 

Başkan Uluçay, bu vesileyle ülkenin içinde bulunduğu sorunların da el birliği ve işbirliği içerisinde çözülebileceğinin mesajını da verdiklerini dile getirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu bu birlikteliklerin her alanda yaygın olmasını temenni etti. 

10-001.jpeg

Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan gerginliği anımsatarak, bu gerginliğin mutlak suretle diyalog yöntemiyle çözümlenmesi gerektiğini belirten Uluçay, Kıbrıs Türk halkının haklarının hakkaniyetle korunması temelinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceklerini bir kez daha duyurmak istediklerini kaydetti. 

ÖZÇINAR 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında 1 Eylül Dünya Barış gününde yapılan etkinliğin anlamının büyük olduğunu ifade ederek, topluma örnek olma noktasında bir mesaj vermek istediklerini söyledi. 

Özçınar, katılan tüm Belediye Başkanları adına organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek içinden geçilen seçim sürecinde bu etkinliğin olmasının ise dostluk, kardeşlik ve birliği simgelediğini kaydetti. 

Özçınar, bundan sonra da bu tip organizasyonları düzenlemekte kararlı olduklarını ifade ederek, tüm Belediye Başkanlarının bir arada olmasının önemini vurguladı. 

Yapılan konuşmaların ardından oynanan karşılaşmayı Meclis takımı 2-0 kazandı. 

07.jpeg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağustos ayında piyasaya toplam 215 milyon TL ödeme yapıldı02 Eylül 2020 Çarşamba 20:01
  • Özersay Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti02 Eylül 2020 Çarşamba 20:00
  • Sosyal Adalet Hareketi girişlerin karantinalı yapılması çağrısını yeniledi02 Eylül 2020 Çarşamba 19:59
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy: UBP Tatar’ın etrafında birleşti02 Eylül 2020 Çarşamba 19:53
  • Bakanlıktan Salamis Kamping tesisi ile ilgili açıklama02 Eylül 2020 Çarşamba 19:39
  • KKTC'de bugün 1724 test 5 pozitif vaka02 Eylül 2020 Çarşamba 19:26
  • Bakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi02 Eylül 2020 Çarşamba 19:26
  • İki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine sağlayan şahıs tutuklandı02 Eylül 2020 Çarşamba 18:45
  • Fuat Oktay: ABD’nin kararı bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir02 Eylül 2020 Çarşamba 18:33
  • Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka02 Eylül 2020 Çarşamba 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti