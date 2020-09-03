Meclis Takımı İle Belediyeler Birliği Dostluk Maçı Oynadı

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği takımı Geçitkale stadyumunda dostluk karşılaşmasında bir araya geldi.

Organizasyona Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanısıra Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar katıldı.

Cumhuriyet Meclisi takımında ise Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve bazı Meclis çalışanları yer aldı.

Etkinliğin başında bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bir süreden beridir bir çok bölgede ülkede yer alan Master takımları ile maçlar organize ettiklerini anımsatarak pandemi ile yürütülen mücadele devam ederken dayanışma ruhunu da güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Bir çok Belediye Başkanı ile organizasyon vesilesiyle bir arada olduklarını kaydeden Uluçay, Dünya Barış Gününde böyle bir etkinliği yapmanın da apayrı bir anlamı olduğunu ifade etti.

Büyük Atatürk Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesi ile Belediye Başkanlarını bir araya getirdiklerini söyleyen Uluçay, ülkenin özellikle son pandemi döneminde yaşamakta olduğu sıkıntıların çözülmesinde yerel yönetimlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Uluçay, Belediye Başkanlarının bu süreçte sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgularken Merkezi Hükümetin aldığı kararların takibinin yapılması ve insanların ihtiyaçlarının tespit edilmesinde Belediyelerin büyük görevler yerine getirdiğini ifade etti.

Başkan Uluçay, bu vesileyle ülkenin içinde bulunduğu sorunların da el birliği ve işbirliği içerisinde çözülebileceğinin mesajını da verdiklerini dile getirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu bu birlikteliklerin her alanda yaygın olmasını temenni etti.

Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan gerginliği anımsatarak, bu gerginliğin mutlak suretle diyalog yöntemiyle çözümlenmesi gerektiğini belirten Uluçay, Kıbrıs Türk halkının haklarının hakkaniyetle korunması temelinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceklerini bir kez daha duyurmak istediklerini kaydetti.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında 1 Eylül Dünya Barış gününde yapılan etkinliğin anlamının büyük olduğunu ifade ederek, topluma örnek olma noktasında bir mesaj vermek istediklerini söyledi.

Özçınar, katılan tüm Belediye Başkanları adına organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek içinden geçilen seçim sürecinde bu etkinliğin olmasının ise dostluk, kardeşlik ve birliği simgelediğini kaydetti.

Özçınar, bundan sonra da bu tip organizasyonları düzenlemekte kararlı olduklarını ifade ederek, tüm Belediye Başkanlarının bir arada olmasının önemini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından oynanan karşılaşmayı Meclis takımı 2-0 kazandı.