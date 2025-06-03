Mecliste gergin anlar ve küfür!

Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için 26 kabul, 9 ret oyu verildi.
Toplam sekiz yasayı Meclis’ten geçiren Genel Kurul, çalışmalarını sabaha karşı saat 3.20 sıralarında tamamladı.
Oturuma verilen aranın yeniden toplanan Genel Kurul’da ilk olarak, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçilmesi onaylandı.
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