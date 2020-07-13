Meclis'te "imar planı" tartışması yaşandı.

Başbakan Ersin Tatar İmar Planı ile iglili bir değişiklik olmadı ise yeniden yayınlamayacağını Meclis kürsüsünden açıkladı. Tatar, “Kimse benim o planı imzalamamı beklemesin. Bu bir koalisyon ortaklığıdır, konuşacağız. İki tarafın anlaştığı bir noktaya gelmezse, uzayacaktır” şeklinde konuştu. Ersan Saner’in çalıştığını söyleyen Başbakan Tatar, 1 Ocak’taki hali ile imzalamadığı Plan’a alternatif çıkmaması halinde yine imzalamayacağının altını çizdi.

“Süre 2 gün sonra doluyor, İmar Planı Ne Olacak? “

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşik Kurulda onaylanmasının ardından 30 Aralık 2019’da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gereken Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hükümet ortaklarının süreci siyasi ve ticari rant rekabetine dönüştürmesi nedeniyle 6 aylığına ertelendiğini anımsatarak, “Süre 2 gün sonra bitiyor, İmar Planı ne olacak” diye sordu. Meclis’te yaptığı konuşmada konuyu gündeme getirerek 6 aylık sürede ne yapıldığını soran Özyiğit, “2 gün sonra ne olacak, Emirname’nin süresi yine mi uzatılacak, yoksa İmar Planı hayata mı geçirilecek, Sn. Başbakan bu konuda açıklama yapmalıdır” dedi.