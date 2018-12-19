Meclis’teki bütçe görüşmeleri devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını görüşmeye bugün de devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını görüşmeye bugün de devam ediyor.

Genel Kurul bugün saat 11.30’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde, 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 423 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 27 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve 289 milyon 457 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Meclis’te ilk olarak 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülmeye başlandı.