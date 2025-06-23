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Mehmet Harmancı: Haspolat Arıtma Tesisi’nde noro suları artık kabul edilmeyecek

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, endüstriyel atıkların arıtılmasıyla ilgili yaşanan soruna dikkat çekti.
Mehmet Harmancı: Haspolat Arıtma Tesisi’nde noro suları artık kabul edilmeyecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, endüstriyel atıkların arıtılmasıyla ilgili tartışmalara ilişkin olarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. 

 Harmancı açıklamasında, peynir ve hellim üretiminden kaynaklanan endüstriyel atıkların (noro sularının) arıtılmasının belediyelerin görevi olmadığını vurguladı. Haspolat Arıtma Tesisi’nin eski bölümünün yıllardır bu işlevi yerine getirdiğini hatırlatan Harmancı, yaklaşık dört yıl önce Avrupa Birliği’nden (AB) bu atıkları da arıtacak yeni bir tesis için kaynak bulunduğunu ifade etti.

 Ancak söz konusu atıkların kaynağını oluşturan kullanıcıların bu bedeli ödemek istemediğini ve “Kendimiz ayrı işleme tesisi yapacağız” yanıtını verdiklerini belirten Harmancı, bunun üzerine Tarım Bakanlığı, Çevre Dairesi ve süt üreticilerini bilgilendirerek mevcut tesisin bu işlevini sonlandıracaklarını, sadece evsel atıklar için yeni bir vidanjör kabul tesisi kurulacağını ilettiklerini söyledi.

 Süreç boyunca ilgili tüm makamları bilgilendirdiklerini belirten Harmancı, belediyenin sorumluluğunda olmamasına rağmen birçok öneri sunduklarını ve iyi niyetle çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

 Yeni tesise geçileceğini ve artık noro sularının eski alana kabul edilmeyeceğini açıklayan Harmancı, şu soruları yöneltti:

 “1-Hibe projeyi kabul etmediniz, işletmesi pahalı dediniz. Neden bir geçiş dönemi olarak dahi bunu planlamadınız?

 2-4 yılda tek bir alternatif yaratmadınız, neden beklediniz?

 3-Kurumların ve bizlerin uyarılarını neden ciddiye almadınız?

 4-Şimdi bu noro sularını ne yapmayı düşünüyorsunuz?

 5-Tesis kapatılınca üreticilerin atıklarına ilişkin hükümetin bir planı ve denetleme programı var mı?”

 Açıklamasını “Kaldı bir hafta, kum saati hızlandı…” ifadeleriyle sonlandıran Harmancı, sorunun çözümü için artık zaman kalmadığını vurguladı.

 

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