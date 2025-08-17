Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yeni trafik kameralarıyla ilgili eksik ve çelişkili bilgilerin kamuoyunda kafa karışıklığı yarattığını belirtti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ülkede gelen yeni trafik kameralarıyla ilgili bilgi kirliliğinin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Avcı, yeni kameraların teknik özellikleri, yapabileceği işlevler, ceza uygulamalarında kullanılacak deliller ve yargı boyutundaki sorunlar netleşmeden kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin yanlış tepkilere yol açtığını ifade etti.

Avcı, dünyada kullanılan sabit trafik kameralarının özellikle tehlikeli kabul edilen bölgelerde ölümlü kazaları neredeyse sıfırladığını hatırlatarak, kazaları önlemede olumlu etkisinin tartışmaya gerek olmadığını kaydetti.

Yeni kameraların detaylı olarak Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda gündeme alınması, teknik imkanları, yasal durumları, uygulama yöntemleri ve alanları hakkında bilgilendirme yapılması gerektiğini belirten Avcı, bu süreç tamamlandıktan sonra yetkili makamın basın toplantısıyla doğru bilgileri paylaşmasının, kameraların kamuoyunda daha olumlu karşılanmasına destek sağlayacağını söyledi.

Avcı, bilgi kirliliğinin giderilmesi ve bu konuda daha fazla gecikmeden adım atılması çağrısında bulundu.