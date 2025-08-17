  • BIST 10870.57
  • Altın 4383.338
  • Dolar 40.7865
  • Euro 47.7544
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli

» »
Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli
Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yeni trafik kameralarıyla ilgili eksik ve çelişkili bilgilerin kamuoyunda kafa karışıklığı yarattığını belirtti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ülkede gelen yeni trafik kameralarıyla ilgili bilgi kirliliğinin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Avcı, yeni kameraların teknik özellikleri, yapabileceği işlevler, ceza uygulamalarında kullanılacak deliller ve yargı boyutundaki sorunlar netleşmeden kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin yanlış tepkilere yol açtığını ifade etti.

Avcı, dünyada kullanılan sabit trafik kameralarının özellikle tehlikeli kabul edilen bölgelerde ölümlü kazaları neredeyse sıfırladığını hatırlatarak, kazaları önlemede olumlu etkisinin tartışmaya gerek olmadığını kaydetti.

Yeni kameraların detaylı olarak Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda gündeme alınması, teknik imkanları, yasal durumları, uygulama yöntemleri ve alanları hakkında bilgilendirme yapılması gerektiğini belirten Avcı, bu süreç tamamlandıktan sonra yetkili makamın basın toplantısıyla doğru bilgileri paylaşmasının, kameraların kamuoyunda daha olumlu karşılanmasına destek sağlayacağını söyledi.

Avcı, bilgi kirliliğinin giderilmesi ve bu konuda daha fazla gecikmeden adım atılması çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:00
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 251 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
  • Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçta satışa hazır paketler halinde hintkeneviri bulundu16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
  • Girne’de 9 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:51
  • Alsancak’ta Alacak Kavgası: Taşla Saldırdı, Soygunculuğa Teşebbüs Etti16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:50
  • Devlet Piyangosu çekildi: 5267216 Ağustos 2025 Cumartesi 10:55
  • Karakum’da bir oto galeriye ateş açıldı…Üç araç hasar gördü16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:28
  • 4 milyon TL Lefkoşa’da!16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:23
  • Amcaoğlu açıkladı: Yenikent’te yıllardır süren Özgür Özker Caddesi yol sorunu çözülüyor15 Ağustos 2025 Cuma 16:18
  • 5 ithal ile 5 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü15 Ağustos 2025 Cuma 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti