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Mehmetçik Belediyesi 6 Ekim’de “Ziva Fest” düzenliyor

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Mehmetçik Belediyesi, Convivium Slow Food Galatya ve Cittaslow Mehmetçik organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenecek “Mehmetçik Ziva Fest”, 6 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
Mehmetçik Belediyesi 6 Ekim’de “Ziva Fest” düzenliyor

Mehmetçik Belediyesi, Convivium Slow Food Galatya ve Cittaslow Mehmetçik organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenecek “Mehmetçik Ziva Fest”, 6 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Balanokko Meydanı’nda saat 11.00’de başlayacak festivalde zivaniya ve zivaniyayla ilişkili diğer ürünler, halk dansları, yerel sanatçı performansları, Kıbrıs Havaları Derneği ve Grup Otantik konserleri de yer alacak.
Etkinlik, üzümden yapılan bir içki olan zivaniyanın tanıtılmasını amaçlıyor. 
SARIÇİZMELİ: “YEREL ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI, EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİNİ DE HAFİFLETMEDE ETKİLİ OLABİLİR”
Ziva Fest’le ilgili basın toplantısı bugün 11.00’de Belediyeler Birliği’nde düzenlendi.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yerel ürünlerin üretimi ve tüketiminin artırılması gerektiğine işaret ederek, bunun ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesinde de etkili olabileceğini ifade etti.
Şu an için ithalata dayalı bir tüketimin geçerli olduğunu ve bunun yerli üretimin azalmasına hatta yok olmasına sebep olabileceğini belirten Sarıçizmeli, Cittaslow ve Slow Food felsefelerinin yerel üretimi destekleme ve ülke piyasalarında daha çok yer almasını sağlama amacını taşıdığını ifade etti.
Sarıçizmeli, zivaniyanın hem Kıbrıslı Türk hem Rum tarafına mal olmuş bir üretim şekli olduğunu kaydederek, Ziva Fest’te Akıncılar, Yeşilırmak ve Lefke’den de yerel üreticilerin, siyasi ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılabilmesi halindeyse Güney Kıbrıs’tan üreticilerin de etkinlikte yer alacağını söyledi.
ALTAN
Slow Food Galatya Convivium Lideri Zekâi Altan da konuşmasında, zivaniyanın ve üzümün Mehmetçik’teki tarihsel sürecini anlatarak, geçmişten günümüze Akıncılar’dan Baf’a, Baf’tan Mehmetçik’e her yerde köfter, sucuk, garavolli ve samarellayı halkın kendi üretip kendi tükettiğini söyledi.
İtalyan içkisi “Grappa”nın tüm dünyada tanınan zivaniya olduğunun altını çizen Altan, Ziva Fest’in bu yıl ilk olacağını ve bundan sonraki Ziva Fest’lerde çeşitli zivaniya türlerinin de bulunacağını ifade etti.
Altan, Mehmetçik Belediyesi’nin bir yıl içinde 3 farklı türde ve konseptte, “Üzüm”, “Ziva Fest” ve “Toprak Ana” festivallerini düzenlemesine de dikkati çekerek, tüm halkı etkinliklere katılmaya davet etti.

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