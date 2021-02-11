Mehmetçik'te vaka sayısı 13'e yükseldi!

Mehmetçik'te yeni covid-19 vakaları var.Dün 4 vaka tespit edildiği duyurulmuştu.
Dün yapılan 505 test sonucu vaka sayısı 10'a yükseldi.
Karantina otelinde pozitifleşen 3 vakanın ardından Mehmetçik'te pozitif vaka sayısı 13'e yükseldi
Meliha Kadiroğlu hayatını kaybetti
Yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Meliha Kadiroğlu bu sabah hayatını kaybetti.
KKTC'de toplam 17 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.
Dün 34 vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını ,45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
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