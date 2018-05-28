Memleket bu kadar mı sahipsiz kaldı?

KKTC’nin genelde bütün bölgelerinde, özellikle Lefkoşa ile Girne’de yoğunlaşan inşaatlar, ağaçların kesilmesine veya köklerinden sökülmesine neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

İnşaat patlaması yaşanan Lefkoşa’da, izin alınmadan kökünden sökülen ağaçlar vatandaşın tepki göstertmesine de neden oluyor. Kısa bir süre önce, Bolu Sokağında başlanan inşaat nedeniyle izinsiz kesilen ağaçları yayınlayan Detay Gazetesinin haberinden sonra, yetkililer gerekli denetimi yapmayınca bukez diğer ağaçlar da kesildi.

Bolu sokağında ikamet eden bir kaynak yaptığı açıklamada, "Eskiden Kaymaklı Muhtarına ait Bolu Sokağındaki 3-4 dönümlük arazinin, daha sonra satıldığını öğrendik. Kısa bir süre önce bu arazi içerisinde inşaat çalışmalarının başlatıldığı gördük. Arazinin içerisinde inşaat çalışmaları başlatılırken, yol kenarında bulunan ağaçların bir kısmının kesildiğini gördük. Kesilen ağaçlar gazetede haber olmasına karşın kimsenin gelip bu durumu soruşturmadığını da öğrendik dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "Mahalleli tarafından yol kenarına ekilen ağaçların 3-4 tanesi kesildikten sonra ağaç kesme işi duracak dedik. Ancak geçen gün yol kenarında bulunan ve tapulu araziye ait olmayan diğer ağaçlar da kesildi. Bu memlekette ağaç budayacağınızda bile izin alınması gerekirken, ağaçların kökünden sökülmesine veya kesilmesine kimsenin ses çıkartmamasını anlayamadım. Memleket bukadar mı sahipsiz kaldı" ifadesinde bulundu.