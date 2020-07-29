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Memur-Sen Bayram Mesajı Yayımladı

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Memur-Sen Bayram Mesajı Yayımladı
Memur-Sen Bayram Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, halkın ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Ekonomik ve sosyal sorunların baskısı altında, yeni döneme geçişe intibak etmeye çalıştığımız bir dönemde, Kurban Bayramına giriyoruz.

Suları ısınan Akdeniz’in odak noktasında bulunan Kıbrıs’ta, KKTC halkı olarak yarınlara umutla bakmak en büyük dileğimizdir.

Kısır siyasi çekişmelerin, hiç kimseye yararı olmayacağı gibi, halkımızın geleceğinin harcandığı inancındayız. Bu nedenle herkesi, akıl ve mantık temelinde, halkımızın yararına çalışmaya, odaklanmaya çağırıyor.

Halkımızın ve Müslüman aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”

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