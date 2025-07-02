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Memur-Sen: KKTC Meclisinin lüks sayılacak böylesi bir tatili hak ettiğine inanmıyoruz

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Memur-Sen, Meclisin tatile girmesini eleştirerek, “Geçici memurlara iş güvencesi sağlayacak yasa tasarısı başta olmak üzere önemli düzenlemeler beklerken, Meclisin böyle bir tatili hak ettiğine inanmıyoruz” açıklamasında bulundu.
Memur-Sen: KKTC Meclisinin lüks sayılacak böylesi bir tatili hak ettiğine inanmıyoruz

Memur-Sen'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

İç tüzüğü gerekçe göstererek, KKTC Meclisi’nin 91 gün tatile girmesi, halkımızın nazarında büyük bir tepki ve öfkeye neden olmuştur. Meclis gündeminde bekleyen önemli yasa tasarıları varken, Meclis ilgili komitesinde geçici memurlara iş güvencesi sağlayacak ve sosyal adeletsizlikleri giderecek tasarı beklerken, KKTC Meclisinin lüks sayılacak böylesi bir tatili hak ettiğine inanmıyoruz. Bu kararı tekrardan gözden geçirmeye ve KKTC Meclis Başkanlığını, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya davet ediyoruz. Hükümeti’ de gündemdeki yasa tasarılarını, önem ve aciliyetini gözeterek görüşmeye ve yasalaştırmaya çağırıyoruz. İlgili komitede bulunan geçici memur personele iş güvencesi sağlayacak hak ve yükümlülüklerini koruyacak tasarının, ivedilikle yasalaşması vazgeçilemez beklentimizdir. Bu nedenle KKTC meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasını ve gündemdeki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaparak, tatili hak etmeye davet ediyoruz.

 

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