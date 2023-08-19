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Meritta, yavru kaplumbağaların yuvadan çıkma sezonunda alınabilecek önlemlere dikkat çekti

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yavru deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkma sezonu olan bu günlerde özellikle sahillerde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklama yaptı.
Meritta, yavru kaplumbağaların yuvadan çıkma sezonunda alınabilecek önlemlere dikkat çekti

Kıyı bölgelerde ve denizlerde artan insan faaliyetlerinin deniz kaplumbağası popülasyonunu “olumsuz” yönde etkilediğine işaret eden Merkez, alınabilecek bazı önlemlere dikkat çekti.

Merkez, geçenlerde “Mermaid” ismi verilen yavru deniz kaplumbağasının yuvadan çıkıp denize ulaşmaya çalışırken dış etkenlerden kaynaklı yaşadığı zorluklar neticesinde yolunu bulma yeteneğini yitirip halsiz düştüğüne işaret ederek, bu bakımdan toplumsal bilincin daha da artırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, önce Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’ne (Spot) daha sonra ise Meritta Merkezi’ne ulaştırılan Mermaid’in, sıvı kaybı tedavisinin ardından, geçen günlerde geç de olsa sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına uğurlandığı da belirtildi.

“YARDIMA IHTIYACI OLAN BIR DENIZ KAPLUMBAĞASI BULUNDUĞUNDA UZMANLARLA IRTIBATA GEÇIN”

Deniz kaplumbağalarının yuvalayabileceği sahillerin çoğunlukla insan faaliyetlerinin etkisi altında olduğuna dikkat çeken Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Sahillerde kamp yapılması, şezlong ve şemsiye kullanımı, yoğun ses ve ışık kirliliği, sahillere araçla girilmesi, yuvaların üzerindeki kafeslere çöp atılması ya da yuvaların üzerinde ateş yakılması vb. pek çok unsur, deniz kaplumbağalarının gerek yumurtlama gerekse de yuvadan çıkış süreçlerini olumsuz etkilemektedir” dedi.

Kara, yardıma ihtiyacı olan bir deniz kaplumbağası bulunduğunda, uzman kişi veya kurumlar ile irtibata geçilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Özellikle yavruların yuvalarından çıktığı bu dönemde, sahil kenarındaki ışıklar azaltılmalı, mümkünse yüksek dalga boylu (kırmızı, sarı) ışık veya düşük basınçlı sodyum lambalar tercih edilmelidir. Yolunu şaşırmış bir deniz kaplumbağası görüldüğünde, denize 1.5-2 metre uzakta kuma bırakılarak denize ulaşması sağlanmalıdır. Yavru kaplumbağa, denize uzakta ise nemli kum dolu bir kabın içine alınarak, üstüne nemli bir bez örtülmesi ve yetkililer gelene kadar gölge bir yerde bekletilmesi büyük önem taşımaktadır.”

Kara, böyle durumlarda 0533 839 95 95 numaralı telefondan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşılabilineceğini kaydetti.

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