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Merkel’in oyuncakları kapış kapış gidiyor

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2005 yılından beri Almanya’nın başbakanı olarak görev alan Angela Merkel, gelecek ay koltuğunu bırakıyor… Siyaseti bırakma kararı alan Merkel, yeni bir akımın da başlatıcısı oldu.
Merkel’in oyuncakları kapış kapış gidiyor

2005 yılından beri Almanya’nın başbakanı olarak görev alan Angela Merkel, gelecek ay koltuğunu bırakıyor… Siyaseti bırakma kararı alan Merkel, yeni bir akımın da başlatıcısı oldu.

Görevini bırakmaya hazırlanan Merkel’in el yapımı 14 santimetrelik ahşap oyuncağı ülkede yeni moda oldu… Ore Dağları’ndaki Seiffen’de el yapımı olan ahşap oyuncaklara ilgi çok büyük. Merkel’in ikonik duruşu ve kıyafetiyle tamamlanan oyuncak adeta peynir ekmek gibi sattı.

69 eurodan satılan ve ilk versiyonunda 300 adet üretilen oyuncak kısa sürede tükendi. Gelirin yüzde 10’u geçen ay ülkede yaşanan sel felaketinden etkilenenlere gideceği açıklandı.

Öte yandan Merkel’in oyuncağı Ore Dağları civarında yaşayanların tepkisini çekti. 19’uncu yüzyıldan beri bir Noel geleneği olan geleneksel el işinde Merkel’i resmetmenin yanlış olduğunu söyleyen bazı kullanıcılar, “Bunun Ore Dağları geleneğiyle hiçbir ilgisi yok. Çok kötü bir fikir” dedi.

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