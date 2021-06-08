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Merkez Lefkoşa, Pazar Esnafına Tanıtıldı

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Merkez Lefkoşa, Pazar Esnafına Tanıtıldı
Merkez Lefkoşa, Pazar Esnafına Tanıtıldı

LTB tarihinin en büyük öz kaynak yatırımlarından olan ve 16 Haziran’daki açılış etkinliği için son hazırlıklarını yaptığı ‘Merkez Lefkoşa’yı pazar esnafına tanıttı. Pazarcılar Birliği’nin de yer aldığı tanıtım etkinliğinde, yeni merkezin hem iç hem de dış alanlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Pazar esnafının yoğun katılımla gerçekleştirilen tanıtımda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, esnafa hem yatırımın detaylarını verdi, hem de uygulanacak sistemi aktardı.

Başkan Harmancı: “Sistemli, disiplinli, düzenli ve hijyenik ortam sağlayan bir tesis yarattık”

Uygulayacakları sistemin ilk sırasına disiplini yerleştirdiklerini belirten Başkan Harmancı, haftanın 7 günü hizmet vermeye uygun şekilde tasarladıkları Merkez Lefkoşa’da esnafın ve alışveriş yapacak yurttaşların çok daha iyi koşullarda olmasını, konfor alanları ile alışveriş süresini arttırmayı ve altyapı sayesinde hijyen seviyesini çok yukarıya çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Merkez Lefkoşa’da kurulacak pazar yeri konusunda stantların yerleşkesini, pazarcıların kullanabileceği alanları, otoparklar ve lojistik hizmetlere dair detayları da aktaran Başkan Harmancı, esnafın görüşler ve önerilerini dinleyerek sorularını cevapladı.

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