Metin Öztürk: Sponsorluk gelirse Icardi kalır

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 23’üncü şampiyonluğun ardından Mauro Icardi, transfer çalışmaları ve gayrimenkul projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, 343 Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada, gelirlerin direkt bankalara ve blokeli hesaplara gittiğini ve Mauro Icardi’nin kalması için sponsorluk görüşmelerinin yapıldığını belirterek, “Elması, cam parçası zannederken, biz tozunu attırdık. Icardi de sahanın ve rakiplerin tozunu attırdı. Icardi bir sene önce Galatasaray’a gelseydi, Arjantin Milli Takımı’nda izlerdiniz” ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili Metin Öztürk, “Icardi bu sene şampiyonluğumuza pek çok katkı sağladı. Bizim çok önemli bir oyuncumuz. Önümüzdeki sene de kadromuzda tutmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Başkanımız muhtelif kuruluşlarla Icardi için sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Böyle bir sponsorluk gelirse Icardi kalır. Icardi’nin kalması ancak böyle mümkün” ifadelerini kullandı.

“BİTMEK ÜZERE OLAN İKİ TRANSFER VAR”

Erden Timur’un transfer çalışmaları için yurt dışına çıkacağını da açıklayan Metin Öztürk, “Dolayısıyla bir şeyi küçülterek büyütemezsiniz. Büyütmek de çok para harcamak değil. Yayın gelirinden 500 milyon dolar alındığı dönemde büyük takımların bütçeleri 100 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sene 32 milyon Euro civarı maaş bütçemiz vardı. Erden Timur çalışkanlığı, ahlakı ve açık fikirliliği bu başarıyı getirdi. Gitmek isteyen oyuncuları da kalmaya ikna etti” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın bitmek üzere olan iki transferi olduğunu açıklayan Öztürk, “Şu an netleşmiş, bitmek üzere olan iki transferimiz var. Ama mutlaka Erden Bey daha iyi biliyordur, mevcut döneceklerden bahsetmiyorum. 4 ya da 5 tane Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak çapta transferimiz olacak” diye konuştu.

“FLORYA’DAN GALATASARAY’A DEV GELİR”

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, göreve geldikleri andan itibaren sıkı bir çalışmayla Galatasaray Adasını açtıklarını söyledi ve kulübün diğer gayrimenkul projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Galatasaray’ın Florya’dan 10 milyar TL net gelir gelir beklediğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Biz 1 ay gibi kısa sürede Galatasaray Adası’nın inşasını yaptık. Bu yaz üyelerimiz adadan faydalanacak. Futbol takımımız Ekim-Kasım gibi Kemerburgaz’a taşınır. Biz Florya’da 2 sahada antrenman yapıyoruz. Yeni tesisimizde 6 tane yeni nizami sahamız olacak. Orada bir yer daha kiralayıp bunu 8 nizami sahaya çıkarabiliriz. Florya’da kiracısı olduğumuz, kendimize ait olan yeri 1 milyar 85 milyon TL+KDV ödeyip tapusunu aldık. Florya’dan 10 milyar TL civarında bir net gelir hedefliyoruz. Mecidiyeköy’den 1,5 milyar TL civarı gelir bekleniyor. Orada satışlar devam ediyor. Florya’da ilk temeli attıktan sonra 1. etaptan yaklaşık 2,5-3 milyar TLl’ik bir satış bekliyoruz. Mutlaka dünyaca ünlü bir marka ile anlaşacağız konut projesi ile ilgili… Bütün borcumuzu ödeyip 2024 Mayıs’a kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Borcunuz olmasa 1 milyar TL gibi büyük bir rakamı ödemekten kurtulacaksınız. Galatasaray sadece futboldan ibaret değil. Diğer branşlara da yatırım yapacağız. Olimpik sporlar da önemli. Dünya çapında futbolcuları daha rahat çekebileceğiz artık hedefimiz çeyrek final değil final olacak. Kulüpler kendi kaynaklarını yaratamazsa taşıma suyuyla değirmen dönmez. Birilerinden para istemekten bankalara el açmaktan kurtulmalısınız.”

“FIRAT DEVELİOĞLU’NA KIZGINIM, KIRGINIM”

30 Nisan’daki seçimin iptaline ilişkin davayı açan Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Öztürk, şunları söyledi:

“Fırat Develioğlu’na kızgınım, kırgınım. O gün ne dediysem arkasındayım. Fırat Bey’in kendi özgür iradesidir ama onun mahkemeye başvurmasını gerektirecek bir durum olduğunu o gün de düşünmüyordum, bugün de düşünmüyorum. Galatasaray’ın mahkeme kapılarında olmasını doğru bulmuyorum. Bugün o seçimin iptal edilip Dursun Özbek liderliğinde bu kadronun gelmesi ve şampiyon olmamız, o günkü mahkeme kararını ya da mahkemeye başvuruyu ya da sonucu doğru bulmamı gerektirmez. Yanlış yanlıştır. Benim lehime veya Galatasaray’ın lehine olmasının herhangi bir kıymeti yok. Adalet herkese lazım. Biz 30 Nisan seçiminden önce Dursun Özbek ile defalarca konuştuk ama ikna edemedik liderlik konusunda. Seçimin iptalinden sonra ikna çabalarımızı sürdürdük. Sadece biz değil, tüm Galatasaray camiası Dursun Özbek’in liderliğinde bir araya gelinmesini arzu etti. Başkanla 15 dakika kahve içtik ve el sıkıştık. Bence Dursun Özbek’in Galatasaray Başkanı olması Galatasaray’ın bundan sonraki en az 30 yılını ekonomik olarak kurtarmıştır” şeklinde konuştu.