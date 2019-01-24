Mezarlıkta hırsızlık: Mezar taşlarını ve duaları çaldılar!

Şakir Madencioğlu ve Suna Madencioğlu’na ait mezar taşlarının, duaların ve çerçevelerin çalındığını gazetemize bildiren merhum çiftin yakınları, olayı dün fark ettiklerini belirtti.
Söz konusu durumu Dikmen Belediyesi ve Polise bildirdiklerini ifade eden aile, hırsızların bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.
Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında ise vatandaşlar “ülkemizde ölüye bile rahat yok” yorumlarında bulundu.
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