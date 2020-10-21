MHP Vekili Tatar’ın Kazanması İçin 189 Bölgeye Gitti

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen seçimlere yaptığı müdahaleyi kişisel Twitter hesabından paylaşarak tebrik kabul etti.

Yaklaşık bir ay önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı desteklemek amacı ile Kıbrıs’a gönderilen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Tatar’ın seçimleri kazanmasında önemli rol oynadı.Geride kalan 30 günde Erbaş, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a destek amacıyla 69’u köy olmak üzere 189 bölgeye gitti. Erbaş’ın çalıştığı bölgelerin tümünde Tatar, rakibi Mustafa Akıncı’ya büyük fark attı.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı kutladı. Erbaş, “Esareti değil Cesareti seçen, bayrağına sahip çıkan KKTC’nin güzel insanları, bu tavrınızla Cengiz Topel ve Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs’ı vatan yapan şehitlerimizi ve yaşayan gazilerimizi şad ettiniz var olun sağ olun, Tatar Kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen seçimlere yaptığı müdahaleyi kişisel Twitter hesabından paylaşarak tebrik kabul etti. Erbaş’ın Tatar’ın seçimi kazanmasında önemli bir rol oynadığı ifade edilirken, Erbaş’ın, 30 gün içinde Ersin Tatar’la birlikte 69’u köy olmak üzere 189 bölgeye gittiği belirtiliyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’nin uyguladığı müdahale ilk kez bu kadar göz önüne çıktı. Gerek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrı, gerekse yeni ortaya çıkan fotoğraflarla Türkiye Cumhuriyeti vekil ve temsilcilerinin Kıbrıs’a yönelik uyguladığı müdahale gözler önüne serildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı desteklemek amacı ile Kıbrıs’a gönderilen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, seçimlere müdahale ederek, seçimin kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

Pasha Group’un sahibi de olan ve kktc vatandaşlığı da bulunan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın çalıştığı bölgelerin tamamında Ersin Tatar birinci olarak çıktı.