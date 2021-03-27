Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.

Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 74 ambulansın gönderildiği aktarıldı.

Mısır Demiryolu İdaresi'nden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce trenlerden birinin bazı vagonlardaki acil durum freninin çekilmesi sonucu durduğu ve diğer trenin bu sırada çarptığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihmal, yolsuzluk veya suistimalle kazaya neden olan herkesi istisnasız ve ertelemeksizin cezalandırma vaadinde bulundu.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir makinistlerin ihtiyaten göz altına alınması emri vererek acilen bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre ise, Başbakan Mustafa Medbuli ile Ulaştırma, Eğitim, Yerel Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Bakanları da Suhac kentine hareket etti.

Mısır Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, kazada 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

Mısır Başbakanı Medbuli, tren kazasında ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceklerini açıkladı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Suhac kentinin güneyinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

Mısır yerel basınında yer alan habere göre, Başbakan Medbuli, 32 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili hükümetinin aldığı yeni kararı açıkladı.

Medbuli, kazada ölen ve yaralananların ailelerine tazminat ödeneceğini belirtti.

Haberde, hükümetin kazada hayatını kaybedenler için 100 bin cuneyh (yaklaşık 51 bin TL), yaralananlar için ise 40 bin cuneyh (yaklaşık 20 bin TL) tazminat ödeyeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mısır'daki tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Oktay, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.

Mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Oktay, "Dost ve kardeş Mısır halkına baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mısır'daki tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Mısır'daki elim tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 108 kişinin yaralandığını öğrenmekten derin üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Suhac kentinin Tahta bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Çelik, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.

Mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ömer Çelik, "Kardeş Mısır halkına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arap dünyası, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Ürdün, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentosu, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yaptığı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Mısır'a başsağlığı dileğinde bulundu.

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan ve Başbakan Muhammed bin Raşid Al Maktum da tren kazasında hayatını kaybedenler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye taziye mesajı gönderdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yayımladığı taziye mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Mısır halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de Mısır yönetimine ve halkına elim olay nedeniyle taziyelerini sundu.

İİT ve Arap Parlamentosundan taziye

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin mesajında "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Mısır halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Arap Parlamentosu Başkanı Adil bin Abdurrahman el-Usumi de acı olaydan ötürü Mısır yönetimine ve halkına taziye dileklerini iletti.