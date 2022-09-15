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Miss Kuzey Kıbrıs 2022 yarışmasında tacın sahibi, Azra Kızılbora

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35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
Miss Kuzey Kıbrıs 2022 yarışmasında tacın sahibi, Azra Kızılbora

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 yarışmasında tacın sahibi, Azra  Kızılbora  - Bay Kuzey Kıbrıs 2022 Volkan Zeki Sel oldu

35’inci Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastaları’na Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 24’üncü Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali Limak Cyprus Deluxe Hotel’de yapıldı.

Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda gerçekleşen görkemli final BRT HD ekranlarından canlı yayın olarak dünyaya aktarıldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 yarışmasında tacın sahibi, Azra Kızılbora olurken, Halime Denizkurdu ikinci, Suna Seferler üçüncü oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Limak 2022 ödülü Suğde Tunççağ verilirken, Miss Dostluk 2022 Güzeli ödülü Maja Buyamba seçildi.

Bay Kuzey Kıbrıs 2022 Volkan Zeki Sel seçilirken, ikinci Ahmet Özcezarlı, üçüncü ise Olkan Özoğul seçildi.

Bay Turizm Limak 2022 ödülünü Hüseyin Gündüz, Bay Dostluk ödülünü ise Şaban Vural aldı.

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