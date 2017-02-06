Morgan Freeman'lı THY reklamı Super Bowl'da yayınlandı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamını yüz milyonlar ekranları başında izledi.

ABD'li FOX televizyon kanalının maç öncesi yorum programı, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda sunuldu.

Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamı, maç sırasında dünyanın en büyük markalarıyla birlikte FOX kanalında boy gösterirken ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

"Benim için büyük bir onur"

Ünlü aktör Morgan Freeman prestijli bir marka olan THY ile işbirliği yapmanın kendisi için onur verici olduğunu aktardı. Morgan Freeman, “Lisanslı bir pilot olarak uçmaya özel bir merakım var, bu nedenle bu projenin içerisinde olmak benim için son derece keyifli bir deneyim oldu. Yolcularına sunduğu benzersiz hizmet anlayışı sayesinde süreklilikle ödüle layık görülen, aynı zamanda inanılmaz lezzetli uçak içi ve özel yolcu salonu ikramlarına sahip Türk Hava Yolları, alanında öncü bir profil. Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.