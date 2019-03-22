  • BIST 100.463
  • Altın 237,577
  • Dolar 5,6192
  • Euro 6,3416
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı
» »

Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)

Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sesi dikkat çekiyor
Sesi dikkat çekiyor
VİDEOLU: Uzaylıları gördüğü anısını içtenlikle anlattı....
VİDEOLU: Uzaylıları gördüğü anısını içtenlikle anlattı....
VİDEOLU: Lefkoşa'da yastık savaşı!
VİDEOLU: Lefkoşa'da yastık savaşı!
Hugh Jackman'ın Logan'i seslendirirken kendinden geçtiği anlar!
Hugh Jackman'ın Logan'i seslendirirken kendinden geçtiği anlar!
Morgan Freeman'lı THY reklamı Super Bowl'da yayınlandı
Morgan Freeman'lı THY reklamı Super Bowl'da yayınlandı
Uçan tavuklar!
Uçan tavuklar!
Son Eklenen Videolar
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
Meclis toplandı. Bütçe görüşmeleri devam ediyor .. CANLI YAYIN
Meclis toplandı. Bütçe görüşmeleri devam ediyor .. CANLI YAYIN
"Ana evlat geçindik..."
"Ana evlat geçindik..."
'Elli tonu' serisinin üçüncü filminden ilk görüntüler!
'Elli tonu' serisinin üçüncü filminden ilk görüntüler!
Houston'da selde mahsur kalan yaşlı adam insan zinciri ile kurtarıldı
Houston'da selde mahsur kalan yaşlı adam insan zinciri ile kurtarıldı
Bu da oldu: Ercan'da hoparlörlerden ilahi dinletisi
Bu da oldu: Ercan'da hoparlörlerden ilahi dinletisi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti