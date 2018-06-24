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SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

BELEDİYE SEÇİMLERİ 24 HAZİRAN 2018

Akdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:43Akdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandıAkdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandı
Vadili'de Mehmet zengin seçimi kazandıVadili'de Mehmet zengin seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:42
Tatlısu'da Hayri Orçan yeniden başkanTatlısu'da Hayri Orçan yeniden başkan24 Haziran 2018 Pazar 19:37
Akıncılar'da Barbaros yeniden kazandıAkıncılar'da Barbaros yeniden kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:36
Gönyeli'de Benli seçimi kazandıGönyeli'de Benli seçimi kazandıGönyeli'de Benli seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:34
Vadili'de İlker Edip seçimi kazandıVadili'de İlker Edip seçimi kazandıVadili'de İlker Edip seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:32
Büyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkanBüyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkanBüyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkan24 Haziran 2018 Pazar 19:31
İskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandıİskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandıİskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:28
Yeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandıYeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandıYeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:25
Aziz Kaya ile Lefke devam dediAziz Kaya ile Lefke devam dediAziz Kaya ile Lefke devam dedi24 Haziran 2018 Pazar 19:24
Hulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandıHulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandıHulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:23
Mağusa'da İsmail Arter açık farkla öndeMağusa'da İsmail Arter açık farkla öndeMağusa'da İsmail Arter açık farkla önde24 Haziran 2018 Pazar 19:22
Dipkarpaz'da Suphi Coşkun ile yola devam kararıDipkarpaz'da Suphi Coşkun ile yola devam kararıDipkarpaz'da Suphi Coşkun ile yola devam kararı24 Haziran 2018 Pazar 19:21
Harmancı Lefkoşa'da %56,1 ile öndeHarmancı Lefkoşa'da %56,1 ile öndeHarmancı Lefkoşa'da %56,1 ile önde24 Haziran 2018 Pazar 19:18
Serdarlı Belediyesi'ni UBP kazandıSerdarlı Belediyesi'ni UBP kazandıSerdarlı Belediyesi'ni UBP kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:16
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