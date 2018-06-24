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- Akdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandı
- Vadili'de Mehmet zengin seçimi kazandı
- Tatlısu'da Hayri Orçan yeniden başkan
- Akıncılar'da Barbaros yeniden kazandı
- Gönyeli'de Benli seçimi kazandı
- Vadili'de İlker Edip seçimi kazandı
- Büyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkan
- Kanal T, Genç TV, Kıbrıs TV ve Diyalog TV'nin yayınları kapatıldı!
- İskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandı
- Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Başkan oldu
- Yeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandı
- Aziz Kaya ile Lefke devam dedi
- Hulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandı
- Türkiye Başkanlık Seçimi Sonuçları
- Mağusa'da İsmail Arter açık farkla önde
BELEDİYE SEÇİMLERİ 24 HAZİRAN 2018
24 Haziran 2018 Pazar 19:43Akdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandıAkdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandı
Vadili'de Mehmet zengin seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:42
Tatlısu'da Hayri Orçan yeniden başkan24 Haziran 2018 Pazar 19:37
Akıncılar'da Barbaros yeniden kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:36
Gönyeli'de Benli seçimi kazandıGönyeli'de Benli seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:34
Vadili'de İlker Edip seçimi kazandıVadili'de İlker Edip seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:32
Büyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkanBüyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkan24 Haziran 2018 Pazar 19:31
İskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandıİskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:28
Yeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandıYeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:25
Aziz Kaya ile Lefke devam dediAziz Kaya ile Lefke devam dedi24 Haziran 2018 Pazar 19:24
Hulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandıHulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:23
Mağusa'da İsmail Arter açık farkla öndeMağusa'da İsmail Arter açık farkla önde24 Haziran 2018 Pazar 19:22
Dipkarpaz'da Suphi Coşkun ile yola devam kararıDipkarpaz'da Suphi Coşkun ile yola devam kararı24 Haziran 2018 Pazar 19:21
Harmancı Lefkoşa'da %56,1 ile öndeHarmancı Lefkoşa'da %56,1 ile önde24 Haziran 2018 Pazar 19:18
Serdarlı Belediyesi'ni UBP kazandıSerdarlı Belediyesi'ni UBP kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:16
- Gönyeli'de kıran kırana yarış24 Haziran 2018 Pazar 19:14
- Esentepe'de Muhammet Aygün önde24 Haziran 2018 Pazar 19:12
- Geçitkale'de Hasan Öztaş açık ara önde seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 19:12
- İşte LTB Seçim sonuçları %57 ile Harmancı önde24 Haziran 2018 Pazar 18:59
- Dikmen'de Yüksel Çelebi seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 18:56
- Alsancak'ta Fırat Ataser %80 oyla yeniden başkan24 Haziran 2018 Pazar 18:55
- İşte Girne Belediyesi'nin ilk sonuçları24 Haziran 2018 Pazar 18:54
- Lapta'da Mustafa Aktuğ seçimi kazandı24 Haziran 2018 Pazar 18:49
- İşte İskele'de ilk 3 sandık sonucu24 Haziran 2018 Pazar 18:41
- Lefkoşa'da ikinci sandık sonucu24 Haziran 2018 Pazar 18:35
- KKTC Yerel Seçim Sonuçları24 Haziran 2018 Pazar 18:34
- Lefkoşa'da ilk sandık sonucu24 Haziran 2018 Pazar 18:34
- YSK, saat 16.00 itibarıyla seçime katılım oranını yüzde 57 olarak açıkladı24 Haziran 2018 Pazar 16:30
- Saat 14 itibarı ile katılım oranları24 Haziran 2018 Pazar 15:18
- Harmancı: Lefkoşa’nın kazanacağına inanıyorum24 Haziran 2018 Pazar 15:15
- Saat 12.00 itibarıyla en düşük seçime katılım oranı Lefkoşa’da24 Haziran 2018 Pazar 14:40
- Özgürgün: “UBP çok geniş bir katılımla seçime hazırlandı”24 Haziran 2018 Pazar 14:35
- Akıncı: “Seçilecek kişileri önemli görevler bekliyor"24 Haziran 2018 Pazar 14:30
- Afrika Gazetesi toplatılıyor24 Haziran 2018 Pazar 14:22
- Sonuçlar saat 21.00 sıralarında...24 Haziran 2018 Pazar 12:50
- 19:43 - Akdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandı
- 19:42 - Vadili'de Mehmet zengin seçimi kazandı
- 19:37 - Tatlısu'da Hayri Orçan yeniden başkan
- 19:36 - Akıncılar'da Barbaros yeniden kazandı
- 19:34 - Gönyeli'de Benli seçimi kazandı
- 19:32 - Vadili'de İlker Edip seçimi kazandı
- 19:31 - Büyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkan
- 19:30 - Kanal T, Genç TV, Kıbrıs TV ve Diyalog TV'nin yayınları kapatıldı!
- 19:28 - İskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandı
- 19:26 - Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Başkan oldu
- 19:25 - Yeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandı
- 19:24 - Aziz Kaya ile Lefke devam dedi
- 19:23 - Hulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandı
- 19:22 - Türkiye Başkanlık Seçimi Sonuçları
- 19:22 - Mağusa'da İsmail Arter açık farkla önde
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Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351