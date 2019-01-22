  • BIST 99.677
  • Altın 219,937
  • Dolar 5,3371
  • Euro 6,0634
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Moskova'ya inmesi planlanan uçak acil durum nedeniyle güzergah değiştirdi

» »
Surgut kentinden Moskova'ya gitmesi planlanan uçak, acil durum nedeniyle güzergah değişikliği yaptı. Değişikliğe, Pavel Ş. isimli silahlı bir kişinin neden olduğu iddia edildi.
Moskova'ya inmesi planlanan uçak acil durum nedeniyle güzergah değiştirdi

Sputnik'in aktardığına göre, 41 yaşındaki silahlı ve sarhoş yolcunun uçağın Afganistan'a götürülmesini istediği iddia edildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yapılan açıklamada da uçağın güzergâhını değiştiren yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın, hırsızlık, uyuşturucu ve taşkınlık çıkarmadan sabıkalı olduğu belirtildi.

ACİL DURUM İNİŞİ

Rusya’ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut kentinden kısa süre önce Moskova’ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçak acil bir durum nedeniyle güzergâh değiştirdi.

Surgut kentinden, Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55'te Moskova'ya gitmek üzere havalanan uçak, Moskova'daki Şeremetyovo Havalimanı'na 16:20'de iniş yapması planlanırkeni acil bir durum sebebiyle güzergâh değiştirdi.

'PAVEL Ş. İSİMLİ SİLAHLI KİŞİ İSTEDİ' İDDİASI

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı.

'TERÖRLE MÜCADELE KOMİTESİ’NİN BİLGİSİNE BAŞVURUN’

Aeroflot’tan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

AEROFLOT DOĞRULADI

Flight Radar sitesinin aktardığına göre, uçak çıkış limanına geri dönerek iniş yaptı. Aeroflot da uçağın iniş yaptığını doğruladı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göreyse, uçağın iniş yaptığı havalimanında en az 10 polis görev başında. Havalimanında durum sakin ve yolcular tahliye edilmedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı: 10 kişi hayatını kaybetti (video)21 Ocak 2019 Pazartesi 20:10
  • Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı21 Ocak 2019 Pazartesi 18:33
  • Moro referandumunda geri sayım20 Ocak 2019 Pazar 15:20
  • 2 kız kardeş, babaları hastalanınca 4 yıl erkek kılığında berberlik yaptı18 Ocak 2019 Cuma 14:22
  • Ülke şokta: İki savaş uçağı havada çarpıştı!18 Ocak 2019 Cuma 11:01
  • Rusların büyük bölümü Sovyetler'in çöküşünü utanç verici olarak görüyor17 Ocak 2019 Perşembe 19:33
  • İzinsiz beslenen timsah, havuza düşen kişiyi parçalayarak öldürdü17 Ocak 2019 Perşembe 17:46
  • Bangkok'da hava kirliliğine ilginç çözüm17 Ocak 2019 Perşembe 12:47
  • Facebook'tan tanıştığı kadına askeri sırları açıklayan Hint asker yargılanıyor: Erotik fotoğraflarla kandırıldı16 Ocak 2019 Çarşamba 20:30
  • Pentagon: Çin Halk Kurtuluş Ordusu en modern silah sistemlerine sahip16 Ocak 2019 Çarşamba 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti