Moskova'ya inmesi planlanan uçak acil durum nedeniyle güzergah değiştirdi

Surgut kentinden Moskova'ya gitmesi planlanan uçak, acil durum nedeniyle güzergah değişikliği yaptı. Değişikliğe, Pavel Ş. isimli silahlı bir kişinin neden olduğu iddia edildi.

Sputnik'in aktardığına göre, 41 yaşındaki silahlı ve sarhoş yolcunun uçağın Afganistan'a götürülmesini istediği iddia edildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yapılan açıklamada da uçağın güzergâhını değiştiren yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın, hırsızlık, uyuşturucu ve taşkınlık çıkarmadan sabıkalı olduğu belirtildi.

ACİL DURUM İNİŞİ

Rusya’ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut kentinden kısa süre önce Moskova’ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçak acil bir durum nedeniyle güzergâh değiştirdi.

Surgut kentinden, Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55'te Moskova'ya gitmek üzere havalanan uçak, Moskova'daki Şeremetyovo Havalimanı'na 16:20'de iniş yapması planlanırkeni acil bir durum sebebiyle güzergâh değiştirdi.

'PAVEL Ş. İSİMLİ SİLAHLI KİŞİ İSTEDİ' İDDİASI

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı.

'TERÖRLE MÜCADELE KOMİTESİ’NİN BİLGİSİNE BAŞVURUN’

Aeroflot’tan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

AEROFLOT DOĞRULADI

Flight Radar sitesinin aktardığına göre, uçak çıkış limanına geri dönerek iniş yaptı. Aeroflot da uçağın iniş yaptığını doğruladı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göreyse, uçağın iniş yaptığı havalimanında en az 10 polis görev başında. Havalimanında durum sakin ve yolcular tahliye edilmedi.