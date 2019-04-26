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Müfettişler tam kadro hazır: 1 Mayıs’ta da açık olan işyerleri denetlenecek

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1 Mayıs’ta da açık olan işyerleri denetlenecek
Müfettişler tam kadro hazır: 1 Mayıs’ta da açık olan işyerleri denetlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Arseven,Çalışma Dairesi Müdürü Ergenç Semerci, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yalyalı ve tüm müfettişlerin katılımıyla, denetimlere ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıda özellikle, 1 Mayıs günü neler yapılacağı konuşuldu. Denetimlerini tüm resmi tatillerde de sürdürecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler, 1 Mayıs İşçi Bayramında da açık olan işyerlerini denetleyecek. Denetimler sonucunda resmi tatillerde açık olup ancak yasanın gereğini yerine getirmeyenlerle ilgili tüm daireler tarafından ilgili cezai müeyyide uygulanacaktır ve buna göre her bir çalışan başına 1 asgari ücret para cezası kesilecektir.

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