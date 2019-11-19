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Muhaceret (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi.

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Muhaceret (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi.
Muhaceret (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi.

Kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde, sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefiyle hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası 19 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasa Değişikliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren 90 gün süreyle geçerli olacak.

KKTC sınırları içerisinde bulunup, ülkeye ön izinle gelip çalışma izni çıkarmamış, çalışma izni veya iş kurma izninden dolayı kayıt dışı duruma düşüp vize cezası oluşan kişiler aftan faydalanmak için, bir asgari ücret tutarında ( 3400 TL) para cezası ödeyerek aftan yararlanabilecek.

Yasa hakkında bilgi edinmek isteyenler, csgb.gov.ct.tr adresinden, Facebook, Instagram, Twitter üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaşarak , Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne başvurarak ya da ALO 102 İhbar Hattı’nı ücretsiz arayarak detaylı bilgi alabilecek.

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