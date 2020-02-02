Mülteci çocukların durumu alarm veriyor

Yardım örgütü SOS Çocuk Köyü Yunan adalarındaki çocuk mültecilerin durumuna dikkat çekti. Örgüt temsilcisi "En kısa zamanda bir şey değişmezse, bu çocukların hayatlarından endişe ediyorum" dedi.

Yunan adalarındaki mülteci kamplarının içinde bulunduğu kötü koşullara ilişkin uluslararası yardım kuruluşlarından yapılan çağrılara bir yenisi eklendi. Alman yardım örgütü SOS Çocuk Köyü, kapasitenin çok üstünde mültecinin kaldığı kamplardaki çocukların durumuna dikkat çekerek çocuk ve genç mültecilerin psikolojik rahatsızlıklarının "dramatik bir hal" aldığını vurguladı.

Örgütün Yunanistan sorumlusu Yorgo Protopapas, "Panik atak yaşıyorlar ve kabus görüyorlar. Çoğu depresyonda ve bazıları intihar teşebbüsünde bulunuyor" dedi. Sadece Ocak ayında adalara 3 bin 500 yeni mültecinin geldiğini belirten Protopapas, kampların tıka basa dolu olduğunu söyledi.

Adalarda en kötü koşulların Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında olduğu ifade edildi. Yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip kampta 20 bin kişinin hijyenden uzak koşullarda yaşadıkları belirtildi. Örgüt doluluk oranı, yetersiz hizmet ve çaresizliğin kamplarda kalanlar arasında gerilime yol açtığına da işaret etti.

"Tehlike ve istismara karşı koyamıyorlar"

"Bu çocuklar için 24 saat tehlikede yaşamak anlamına geliyor. Özellikle de ebeyevnleri olmadan kamplara ulaşan çocuk ve gençler şiddete ve istismara karşı koyamıyor" diyen Protopapas, çocukların kaçış yolculuğu sonrası yeniden travmaya girdiklerini ve psikolojik destek alamadıklarını söyledi.

Kamplardaki kötü şartlara bir de kış soğuğunun eklendiğini belirten SOS Çocuk Köyü Yunanistan temsilcisi, çocukların soğuklar nedeniyle hastalandıklarını ifade ederek "Mülteciler mecburiyetten yakacak olarak kullanmak üzere küçük zeytin ağaçlarını kesiyorlar" dedi.

"Çocukların hayatlarından endişe ediyorum"

Avrupa Birliği içinde en kısa sürede empati kurulması gerektiğini vurgulayan Yunan yetkili, "En kısa zamanda bir şey değişmezse, bu çocukların hayatlarından endişe ediyorum" diye konuştu.

"Mevcut durum şoke edici. Ve bu Avrupa'nın mülteci politikalarının bir sonucu" eleştirisini yönelten Yunan yetkili, Avrupa Birliği'nin çocuk mültecilerin insan haklarına uygun şekilde yaşayabilecekleri somut bir plan ortaya koyması gerektiğine dikkat çekti.

Örgütün verdiği bilgiye göre Yunan adalarında yaklaşık 42 bin mülteci bulunuyor. Bu sayının üçte birinden fazlasının çocuk, bu çocukların yüzde 60'ının da 12 yaşından küçük oldukları bilgisi verildi. Mültecilerin yarısına yakını Afganlar diğerlerini de Suriyeli ve Somaliler oluşturuyor.