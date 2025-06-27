MÜSTAHDEMİN 200 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKTI

21 Şubat 2025 tarihinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında çalışan H.A. (E-30), işvereninin bilgisi dışında müşteriden aldığı 200 bin TL’yi kendi banka hesabına havale ederek zimmetine geçirdi.

Yapılan soruşturmada, söz konusu paranın, işyerine teslim edilmek üzere müşteriden tahsil edildiği ancak H.A. tarafından işyeri sahibine verilmediği belirlendi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında H.A., Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor