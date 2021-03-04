  • BIST 1.538
  • Altın 410,511
  • Dolar 7,4195
  • Euro 8,9351
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Mutant virüse karşı daha titiz davranılması uyarısı

» »
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Mutant virüsle birlikte bu dönemde aslında daha titiz davranmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini iki katına çıkarmalıyız." dedi.
Mutant virüse karşı daha titiz davranılması uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, AA muhabirine, normalleşme sürecinin insanları salgın öncesindeki davranış biçimlerine götürmemesi gerektiğini söyledi.

Aksine herkesin tedbirlere daha fazla uyması gerektiğini belirten Yorulmaz, "Mutant virüsle birlikte bu dönemde aslında daha titiz davranmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini iki katına çıkarmalıyız. Denetimler de çok önemli ama her yere yetişmek mümkün değil. Biz kendi tedbirimizi almaya özen göstermeliyiz." dedi.

Yorulmaz, insanlar ne kadar kurallara uyarsa o derece rahat bir yaşam biçimi olacağını ifade etti.

Salgın sürecinde can kayıpları, hastalığı ağır geçirenleri gördüklerini anlatan Yorulmaz, bunların yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Okuldan gelen çocuk bir süre maske takmayı sürdürmeli"

Yorulmaz, çocukların bu hastalığı genelde hafif geçirdiği yönünde tecrübeler bulunduğunu, ancak buna rağmen tedbirin hiç elden bırakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Çocukların virüsten etkilenmediği anlamına gelmiyor. Çocuklar daha hafif geçirse bile büyüklerine bulaştırma tehlikesi taşıdıkları hatırdan çıkarılmamalı. Bazı sınıflar için okular başladı, çocuklar mutlaka maskelerini takmalı, mesafelerini korumalı. Okuldan gelen çocuk bir süre maske takmayı sürdürmeli. Evde kronik hastalığı olan büyükleri varsa onlardan uzak durmalıdırlar." diye konuştu.

Türkiye'de aşılama çalışmalarının da devam ettiğini anımsatan Yorulmaz, "Aşılanan kişi sayısı 8,5 milyona ulaştı. Şimdiye kadarki çalışmalar aşının mutant virüslerden de koruyacağı biçiminde. Aşılanmış kişilerde mutant virüsler olsa da yeniden enfeksiyon olmadığı görüldü. Bu kesin bir bilgi mi bilinmiyor çünkü aşıların kullanımının üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Aşı olmakta büyük yarar var. Durum, hasta sayısının giderek artmakta olduğu yönünde. İki doz aşı olmamız son derece önemli." sözlerine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mide ve bağırsağındaki uyuşturucu röntgenle ortaya çıktı02 Mart 2021 Salı 22:44
  • DSÖ’den profesör: Türkiye’nin aşı pasaportu için Sinovac, Avrupa’dan onay almalı02 Mart 2021 Salı 22:36
  • DSÖ'den uyarı: 30 yıl içerisinde her dört kişiden biri işitme kaybı yaşayacak02 Mart 2021 Salı 21:15
  • Twitter Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı02 Mart 2021 Salı 13:45
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 115 milyonu geçti02 Mart 2021 Salı 13:15
  • Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşıları, hastaneye yatışları yüzde 80’den fazla düşürüyor02 Mart 2021 Salı 10:52
  • DSÖ: 2021’de corona virüsü bitmeyecek02 Mart 2021 Salı 10:30
  • Dikkat! Kulağınızda bu şikayetler varsa! Kulakta görülen 5 hastalık!02 Mart 2021 Salı 10:14
  • DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 10'undan azı Koronavirüs'e karşı antikor geliştirdi01 Mart 2021 Pazartesi 22:55
  • Araştırma: Covid-19 aşısı obez kişilerde daha az etkili olabilir01 Mart 2021 Pazartesi 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti