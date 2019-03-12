Narenciye sektörüne denetim, kayıt dışı işçi çalıştıran işverene ceza

Çalışma Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından 8 Mart tarihinde narenciye sektöründe faaliyet gösteren Kalyoncu Dış Ticaret ve Yaşar Akpolat’a ait paketleme evlerine yapılan denetimlerde; 4’ü 18 yaşından küçük çocuk olmak üzere 49 kayıt dışı işçi tespit edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 102 İhbar Hattı’na gelen şikayetleri dikkate alan Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde, Kalyoncu Dış Ticaret Ltd’de 21 KKTC uyruklu çalışan, 35 kayıt dışı TC uyruklu çalışan (4’ ü 18 yaşından küçük çocuk işçi) tespit edildi. Çalışma Dairesi tarafından son 1 yılda, yine kayıt dışı işçi teftiş edilen işyerine; Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca, 110 bin 250 TL idari para cezasının iki katı para cezası uygulanarak 220 bin 500 TL ceza kesildi.

Denetim yapılan diğer işyeri olan Yaşar Akpolat’a ait paketleme evinde ise, Çalışma Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği müfettişleri tarafından 36 çalışma izinli işçi tespit edilirken; 3 işçinin kayıt dışı olduğu; 11 işçinin çalışma iznin ise başka işyerine ait olduğu tespit edilerek; 44 bin 100 TL tutarında idari para cezası kesilmesi için işlem başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasına göre, 63/2006 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’na göre KKTC’de kayıt dışı işçi çalıştırmanın cezası bir asgari ücret ( 3 bin 150 TL) olarak uygulanıyor.