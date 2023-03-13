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NASA'nın yeni keşfettiği göktaşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir

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NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi, 14 Şubat 2046'da Dünya'ya çarpma ihtimali olan bir göktaşı keşfetti.
NASA'nın yeni keşfettiği göktaşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir

2023 DW adı verilen göktaşının gezegene çarpma olasılığı 625'te 1 olarak belirlendi.

NASA bunun küçük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Ancak uzay ajansı, bu ihtimalin diğer asteroitlerin yarattığı risklerle karşılaştırıldığında ortalamanın üzerinde olduğunu da vurguluyor.

Öte yandan bilim insanları asteroidi daha net biçimde gözlemlemeyi ve daha net ölçümler elde etmeyi başarırsa risk seviyesi daha da düşebilir.

Zira yeni keşfedilen asteroitler sık sık risk listesinin başında yer alıyor. Ancak günler veya haftalar sonra ek gözlemler geldiğinde sıralamaları epey düşüyor.

Sevgililer Günü'nde çarpaması bekleniyor

İlk olarak 27 Şubat'ta tespit edilen 2023 DW'nin 50 metre çapında, yani kabaca olimpik bir yüzme havuzu boyutunda olduğu ifade edildi.

Asteroidin 14 Şubat 2046'da Dünya'ya çok yaklaşması bekleniyor. İşte bu yaklaşım düşük bir ihtimal de olsa çarpışmayla sonuçlanabilir.

NASA'dan gelen açıklamada, "Genellikle bu nesneler ilk keşfedildiğinde, belirsizlikleri azaltmak ve yörüngelerini daha iyi tahmin etmek için birkaç hafta veri toplamak gerekir. Yörünge analistleri, asteroit 2023 DW'yi izlemeye ve daha fazla veri geldikçe tahminlerini güncellemeye devam edecek " denildi.

"Dinozorları yok eden kadar büyük olmayacak"

Açıklamada, "Bu arada nispeten küçük bir göktaşı olan 2023 DW'nin olası bir çarpışma sonucunda yaratacağı etki, 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak dinozorların yok olmasına sebebiyet veren 12 kilometrelik göktaşınınki gibi büyük olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Ancak büyük bir şehrin veya yoğun nüfuslu bir bölgenin yakınına düşerse ciddi bir hasara neden olabilir.

2023 DW'den küçük meteorit binlerce binaya hasar vermişti

Örneğin 2023 DW'nin yarısından daha da küçük bir meteorit, 2013'te Rusya'nın Chelyabinsk kenti üzerinde patlayarak binlerce binaya hasar vermiş ve 1500 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

ABD'nin güneybatısı ve Endonezya'ya düşebilir

Bazı araştırmacılar, 2023 DW'ye dair eldeki tüm verileri kullanarak nereye düşebileceğine dair simülasyonlar da yaptı.

ABD'nin güneybatısının ve Endonezya'nın potansiyel hedefler arasında olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları 2023 DW gibi potansiyel tehlike taşıyan asteroitlerden korunmak için hızla yeni yöntemler geliştiriyor.

Örneğin geçen hafta NASA, ajansın DART görevinin, bir asteroidin yörüngesini başarıyla değiştirdiğini doğrulayan 4 çalışma yayımlamıştı.

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