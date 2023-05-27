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NATO’dan Kosova’da gerginliğin düşürülmesi çağrısı

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NATO, Kosova'da son günlerde gerginliğin yeniden artması üzerine, gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.
NATO’dan Kosova’da gerginliğin düşürülmesi çağrısı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesi üzerine artan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.

Lungescu, “Kosova’daki kurumlara gerginliği derhal düşürmeleri, taraflara durumu diyalog yoluyla çözümlemeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Lungescu, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) güvenliği sağlamak için müteyakkız durumda olduğunu vurguladı.

KFOR’dan yapılan açıklamada da Kosova’nın kuzeyindeki durumun yakından takip edildiği, gerginliğin artırılmasına yol açabilecek tek taraflı tüm adımların kınandığı bildirildi. Açıklamada, “Birinci önceliğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin verdiği yetkiyle güvenli bir ortamın sağlanmasıdır” denildi.

Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Kosova polisince yapılan açıklamada, ilgili belediyelerde 23 Nisan’da yapılan yerel seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına, resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri sebebiyle güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirilmişti.

Kosovalı Sırpların polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binaları önünde toplanması sonucu başlayan olayların devam ettiği, Sırpların Kosova’nın kuzeyine giden yolları barikatlarla kapattığı iddia edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in orduya “hazır ol” emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti. 

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