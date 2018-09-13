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Near East Bank’dan Eğitime Kredi Desteği

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Near East Bank, giderek artan eğitim harcamaları için özel hazırladığı Eğitim Kredi Kampanyası ile geleceğe umut olan çocuklara eğitimlerini en kaliteli şekilde sürdürmeleri için fırsat sunuyor.
Near East Bank’dan Eğitime Kredi Desteği

Near East Bank, giderek artan eğitim harcamaları için özel hazırladığı Eğitim Kredi Kampanyası ile geleceğe umut olan çocuklara eğitimlerini en kaliteli şekilde sürdürmeleri için fırsat sunuyor.

12 aya varan vade seçeneği, “0” faiz ve hızlı onay avantajı sunan Near East Bank Eğitim Kredisi, eğitime verdiği önem ve tam destek sayesindeözel okul, özel kurs ücretleri veya üniversite ödemelerine yardımcı oluyor.

Gençlerin önünü açarak daha bilinçli nesiller yetişmesi adına eğitim masraflarına destek sağlayan Near East Bank, eğitimin önündeki engelleri kardırmaya yardımcı olmak için her zamanki gibi müşterilerinin yanında olarak desteğini sürdürmeye devam ediyor.Eğitim hayallerini hem çocukları için hem de kendileri için devam ettirmek isteyenlere yönelik olan Near East Bank Eğitim Kredi Kampanyası kolay ödeme seçenekleri sunarak müşterilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Eğitim Kredisi için ön başvuru www.neareastbank.com web adresinden, www.facebook.com/NearEastBankfacebook adresinde bulunan kredi aplikasyonu üzerinden veya banka şubelerinden elde etmek olanaklı.

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