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Nesli tükenmekte olan pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi

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Çin'de araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesindeki pangolinlerin pullarını incelemeleri sonucu yeni bir pangolin türü keşfetti.
Nesli tükenmekte olan pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi

Çin'in Yünnan Üniversitesindeki Yaşam Bilimleri Fakültesinden araştırmacılar, Hong Kong ve Çin'in Yünnan eyaletinde yasadışı ticareti yapılırken el konulan pangolinlerin vücutlarının farklı bölümlerine ait pul örneklerini inceledi.

Pulları inceleyen araştırmacılar, mevcut türlerde görülmemiş genetik farklılıklar keşfetti. Söz konusu farklılıklar, 8 pangolin türünden başka bir pangolin türünü ortaya koydu.

Keşfedilen dokuzuncu pangolin türü, "manis mysteria" olarak adlandırıldı.

Araştırmacılar "kriptik tür" olarak sınıflandırdı

CNN'e yazılı açıklama yapan araştırma yazarlarından Jing-Yang Hu, "manis mysteria"nın keşfiyle pangolinlerin neslini koruma çalışmalarının, bu türün özelliklerine uygun olarak da düzenlenebileceğini kaydetti.

Keşfedilen pangolin türünü fiziksel özellikleriyle ayırt edilmesinin zor olması nedeniyle "kriptik tür" olarak sınıflandıran araştırmacılar, genetik analizle başka pangolin türleri de bulabilmeyi umuyor.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlandı.

Pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Karıncayiyen türüne ait pangolinlerin, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticareti yapılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012'den bu yana her yıl şubatın 3'üncü cumartesisi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

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